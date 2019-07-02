孩子只會說「痛痛」　台夫婦持棍虐打3子女　3個月大女嬰面瘀骨折

俗語說「虎毒不吃兒」，但有人卻能對子女狠下毒手。台灣桃園市一對夫婦涉嫌長期以鐵棍、木棍或拳打腳踢等方式虐打3名子女，包括一名不足4個月大的女嬰。事件去年底被校方及社工揭發，遭虐打的幼童全身多處骨折，並有不同瘀傷，但由於表達能力不足，只能向社工表示「痛痛」。當地警方經調查，以家暴傷害罪起訴涉事夫婦，兩人正於監獄服刑。

台灣桃園市一對夫婦長期以鐵棍及木棍等物品虐打3名子女，去年遭揭發後被當地警方起訴。（示意圖，資料圖片）

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事件於去年年底被揭發，30多歲的田姓男子與陳姓女子為夫婦，兩人共同育有陳女與前夫所生的7歲長子，並生下3歲次子、1歲及約3個月大的幼女。田氏夫婦與4名子女居於台北桃園觀音區，家庭經濟由田男任散工維持，陳女則負責在家照顧子女，並無工作。

由於3名被虐兒童年紀尚輕，未能表達事發經過，只能不斷表示「痛痛」。（示意圖，資料圖片）

去年年底，7歲長子被校方發現頭、面及手部均有瘀傷，送院檢查後證實左前臂及手指骨折。事件交由警方及桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心跟進，經過調查，警員發現該男童曾遭父母以鐵棍、伸縮窗簾桿及「不求人」等物品打傷，即時以涉嫌家暴傷害罪拘捕田氏夫婦。

案中的3個月大女嬰經檢查後證實頭骨及手骨多處骨折，頸部亦有因用力過度及被撞傷的傷勢，曾留醫加護病房。（示意圖，資料圖片）

警方及社工之後將夫婦另外3名子女送院檢查，發現除了1歲的長女外，3歲次子及不足4個月大的女嬰都曾遭木棍、鐵棍或拳打腳踢等方法虐打。3歲男童經檢查後證實全身多處骨折，頭部、面及手腳都有新舊瘀傷；3個月大女嬰則面有瘀傷，檢查後證實頭骨及手骨多處骨折，頸部亦有因用力過度及被撞傷的傷勢，兩人均曾留醫加護病房。

由於3名被虐兒童年紀尚輕，未能表達事發經過，亦未能向社工講述父母虐打他們的原因及方法，只能不斷表示「痛痛」。警方及社工經追查，得知夫婦因不同原因教訓子女，7歲長子被兩人責怪未有好好照顧弟妹，次子則因調皮或捉弄妹妹而被田男責罰，如陳女出手阻止，兩童會被更打得更嚴重。雖然幾名子女有明顯傷痕，夫婦兩人仍不承認自己不當管教子女，並對社工接手照顧子女非常抗拒。

當地警方已於今年4月正式就夫婦對7歲長子施虐的行為提出起訴，並於昨日起訴兩人虐待另外兩名子女的行為，正在監獄服刑的兩人或面對加刑。

（自由時報）