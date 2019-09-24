割雙眼皮後效果係點？　女護士微博分享復原過程：300日後好自然

不少女生都希望擁有超深雙眼皮，惟未必人人能如願，現時整容漸見普遍，割雙眼皮也不罕見。微博有內地護士大晒手術後眼皮康復情況，可見從不自然紅腫，至300天後已十分自然，她也因而判若兩人，她分享心路歷程，直指最初也很擔心復原情況，現時效果很好，相信已定型了。

未進行手術前，女生明顯單眼皮，眼睛亦顯得較小，手術後即變得十分紅腫。（微博圖片）

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微博有專門收集整容情報的博主，近日收到粉絲分享，分享者為一名女護士，她稱早幾年曾嘗試在眼皮埋線，惟後來鬆脫眼皮再次垂下來，故決定割雙眼皮，手術於去年11月進行，雖然她在鄭州一間綜合醫院上班，惟因其醫院沒有相關專業，故轉到其他整容醫院進行。

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據其分享照片可見，手術前其雙眼已難見雙眼皮痕跡，驟眼看如普通單眼皮女生，在手術3天後，其眼皮嚴重紅腫，新割的眼皮線偏高而且超級明顯，紅腫於一星期後仍未消退，半個月後其眼皮才漸入佳境，紅腫沒了但眼皮線仍有點偏高，顯得不太自然，但其眼部已明顯較手術前好看。

整容博主一星期前亦親身做手街，即睇佢傷口情況。

隨時日過去，她的雙眼皮線慢慢回復到正常水平，也愈見自然，至第300 日，根本看不出曾作手術的痕跡。

這名整容博主也緊接進行割雙眼皮，近日親身作示範，她搞笑形容第6天拆線後，眼睛像掛着兩條大蚯蚓，而且明顯未消腫，忍不住請教其他同路人的經驗，但原來消腫時間人人不一，有人兩周已回復，有的人卻稱半年仍顯不自然，讓博主留意。

其實整容的事最緊要自己做好決定，惟要小心選擇有良好信譽的醫生進行手術，切勿貪便宜以免中伏，而最終效果也因人而異，要有心理準備承受風險。

（微博）