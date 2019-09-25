保母「忘記了」　女童遭獨留車內6小時亡　母痛哭：流產6次才有她

美國新墨西哥州（New Mexico）2歲女童哈希姆（Zariah Hasheme）上周二（17日）被41歲保母布魯克斯（Tammie Brooks）遺留在車上逾6小時，結果不幸身亡。哈希姆的母親彼得羅夫斯基（Demi Petrowski）坦言愛女之死對其打擊甚大，尤其是她經歷了6次流產才成功誕下女兒。

調查人員表示，事發當日上午約6點半，保母布魯克斯準備將哈希姆送去托兒所後上班，豈料到匆忙之間竟忘記了，直至中午才意識到哈希姆一直被困在車廂；警方接報在下午約1點半抵達現場，但哈希姆已經身亡，於是拘捕了布魯克斯。

哈希姆是彼得羅夫斯基唯一的孩子，她得知女兒死訊忍不住痛哭，「在生下她之前，我經歷過6次流產，記得懷下她之後，我每天都祈禱感恩」。傷痛之餘，彼得羅夫斯基呼籲其他家長要多加注意，切勿忽視獨留子女在車內的危險，「必須留意車子的後座，如果發現那裏有孩子，或者聽到孩子尖叫，請立即伸出援手。」

+ 3 + 2

美國今年已有43名兒童同遭不幸

哈希姆的爸爸扎卡里（Zachary Hasheme）表示，愛女會說的第一句這就是「爸爸」，當日驚聞噩耗時他正在駕車，「我聽到妻子向著電話尖叫，說哈希姆已經死了，當刻我實在不知該怎麼辦，隨即匆忙剎車停在一邊。」他難以理解地稱：「的確，你可能會忘記帶筆出門，但很難會記不起車上還有一名孩子吧！」

布魯克斯事後被控以遺棄或虐待兒童而導致死亡的一級重罪，周一（23日）上庭獲准以50000美元（約39萬港元）保釋，初審預計在今年10月23日舉行。彼得羅夫斯基對此非常不滿，「這完全不公平，是她殺了我的女兒。」

非牟利組織「Kids and Cars」指出，美國今年已有43名兒童因被獨留車內死亡。育兒專家麥卡爾平（Rosina McAlpine）表示，不少成年人因趕着去約會、上班或做其他事情，注意力被分散而忘記原先在身邊的孩子，而托兒所如果發現有孩子在指定時間沒有出現，應該第一時間通知家長。