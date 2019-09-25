噁心！食客投訴涼拌蘿蔔有蛆蟲蠕動　餐廳經理當場食晒證「清白」

出街食飯最緊要是食物質素？其實衛生才最重要！內地一名男子日前與朋友外出飯聚，發現一道「涼拌蘿蔔條」中疑有蛆蟲在蠕動，即時向餐廳投訴，但餐廳經理的處理方法卻令人震驚。為了證明「清白」，經理竟然當場將所有蘿蔔條吃光，更豪言：「如果真的是蛆，我肯定會拉肚子！」

韓姓男子與友人外出用餐時，發現「涼拌蘿蔔條」內疑有蛆蟲。（微博圖片）

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據內媒報道，上周三（18日）下午，一名韓姓男子與友人到南京一間餐廳吃午餐，眾人點了幾個菜，其中一道是「涼拌蘿蔔條」。他們吃至一半時，韓男突然發現，蘿蔔條碟內有許多白色、細小，疑似是蛆蟲的物體，「吃的時候沒發現，快吃完的時候發現裏面全是（白色小蟲）」。

韓男指，白色小蟲外形似蛆蟲，有些更在蠕動，令他即時反胃，「我現在感覺胃裏火燒火燎的」。他與朋友遂向餐廳投訴，蔡姓經理走近查看時，表示「我們也解釋不了這是什麼東西」，強調廚房內的其他食材都沒發現同樣問題。蔡經理又稱自己每日也檢查食材，當日早上10時檢查仍沒發現有問題，「是不是蛆也不好確定，不經過化驗誰也不知道」。

蔡經理其後更從廚房拿出一碟涼拌蘿蔔，稱該碟蘿蔔是前一天醃製好的，可見內裏並無出現白色小蟲，他指出，韓男吃到的那碟亦是同一批蘿蔔，「這樣沒有東西你叫我怎麼解釋」。

由於雙方堅持己見，事件最終鬧大，當局派員到場，巡查後發現餐廳的營業執照、食品經營許可證等均齊備，而當日廚房儲存的醃蘿蔔及其他食材都沒發現疑似蛆蟲。

經理最後淡定拿起筷子，將韓男食剩的所有醃蘿蔔統統吃光。（微博圖片）

經過政府人員調解，韓男及友人要求餐廳賠償每人1萬元人民幣（約1.1萬港元），但蔡經理直接拒絕，稱如果韓男因吃過醃蘿蔔而感到不適，餐廳將會負責醫療費用，惟2萬元賠償是不能接受。

而令人震驚的是，蔡經理最後淡定拿起筷子，將韓男食剩的所有醃蘿蔔統統吃光。他吃完後稱：「我相信我們公司（沒有問題），如果真的是蛆，我肯定會拉肚子。」不過韓男及朋友卻認為經理是企圖「毀滅證據」，打算循法律途徑追究。

（綜合）