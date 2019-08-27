【慎入】愛食魚生台男肚痾唔好照腸鏡　醫生驚見20條白色蟲鑽鑽下

愛吃生魚片、海鮮，當心把寄生蟲吃下肚！一名58歲的男子因腹痛、拉肚子，吃止瀉藥仍不見好轉，直到腸鏡一照，竟有「數十條白色寄生蟲」在腸壁上滲血狂鑽，造成黏膜破皮潰傷、發炎。醫師從外觀研判海獸胃線蟲，提醒民眾夏天要注意飲食衛生，若腹瀉達2周以上，要盡快就醫檢查。

肝膽胃腸科醫師錢政弘指出， 一名58歲的男子平時愛吃海鮮、生魚片，後來陸續出現腹脹、覆痛、拉肚子的症狀，一天最高記錄拉到6次，原以為只是吃到不新鮮的食材而腸胃炎，後來做腸鏡檢查，發現患者腸壁上吸著「一二十隻的寄生蟲」又扭又鑽，連周圍黏膜也出現破皮滲血的情形，模樣十分驚悚。（點圖放大▼▼▼）

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「我當場也叫家屬進來看，對方還擔心是不是腸癌......殊不知看到照片活生生的寄生蟲，嚇得退到門口外面。」錢政弘說明，病患的蟲檢體取得並不完整，從照片研判，患者疑似染上的是「海獸胃線蟲」，造成腸黏膜破皮潰瘍、反覆發炎，不盡早處理恐怕會影響吸收，甚至導致貧血。

錢政弘表示，以台灣吃生魚片感染寄生蟲的案例十分少見，特別是「海獸胃線蟲」的幼蟲，主要寄生在海裡的甲殼類、魚和烏賊中，成蟲生長在海洋哺乳類動物的腸胃中。往往是人類不小心誤食下肚，才改寄生在人體的胃和腸子裡，造成過敏、腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉、沒食慾等症狀。

醫師指出，該名患者除了拉肚子、腹脹持續1個多月，過程中也無發燒、噁心、嘔吐，不像是單純是腸胃炎及食物中毒，糞便中也沒驗出蟲卵，直到透過腸鏡一照才發現驚人兇手！透過投藥2周後追蹤，症狀隨即改善，三個月後的腸鏡追蹤，就未再見到寄生蟲的蹤跡。

錢政弘提醒，在夏天飲食要特別注意衛生，尤其是吃生食時要注意食材是否新鮮、運送過程有無保存不當及汙染，建議食物煮沸達60度以上，時間約1分鐘，以及生食魚類，應冷凍處理（零下4度超過7天，或零下35度超過15小時），才有助消滅寄生蟲。另外，若發現出現腹瀉達2周以上都未好轉等症狀，也請盡快就醫。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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