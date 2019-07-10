《返校》公開製作花絮　超真實恐怖遊戲場景逐個捉

由台灣獨立遊戲團隊「赤燭」製作的恐怖遊戲《返校》改編的真人電影，今日在官方 FB 粉絲團上公佈製作片花，製作團隊表示電影中的主場景「翠華中學」是花了八個多月的時間，看了全台將近三十個廢棄學校後才找到的。在不破壞建築物的前提下，美術組費了很大功夫精心打造出真實的「翠華中學」，大家可以從影片裡一探究竟。

導演徐漢強表示，遊戲改編電影一直以來的困難都是如何找到合理的切入點來還原遊戲中的橋段，如果只是照單全收放入所有遊戲中的元素，也可能讓敘事流於走馬看花。要怎麼在維持戲劇張力和還原場面之間取得平衡，團隊都進行了大量的腦力激盪和反覆琢磨。透過還原場面讓觀眾回想起玩遊戲時的心情，他認為是很令人興奮的事。

可以從影片中看到，無論是教室的走廊、禮堂、生物教室、防空洞、校長室與燒紙錢的樹林場景，都栩栩如生的再現出來，而在影片的最後也藏有一些小線索，不知道眼尖的玩家觀眾是否發現端倪了呢？敬啟期待 9 月 20 日《返校》電影的推出吧。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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