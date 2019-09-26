台爸買iPhone 11剛到手　即被阿仔跌爆Mon　網民：他只是個孩子

蘋果iPhone 11系列日前正式在台開賣，吸引果粉排隊搶購，不過一名爸爸在爆廢公社PO文表示，最近買了一台iPhone 11 Pro Max 512G，「顏色還是目前最搶手的夜幕綠」，沒想到兒子趁他洗澡時開箱，接著悲劇就發生了……

打開盒子後，手機竟然被兒子摔到地上，螢幕就這樣摔破了QAQ讓原PO無奈說，想要把4歲兒子送出去，「他不怎麼愛吃飯，不會造成你們家伙食費的上升，請放心」，笑翻眾人。

有台灣果粉一購入iPhone 11即被兒子開箱「爆芒」。（Facebook@爆廢公社）

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4歲正頑皮

有網友笑說，兒子看起來就很皮（頑皮）～乾脆賣掉比較快（誤）（即睇網民留言▼▼▼）

iPhone永遠不嫌多

還有網友表示，兒子長大後還要繳學費.....算一算，還是收手機好惹（即睇網民留言▼▼▼）

只是個孩子啊

總歸是自己的小孩嘛，既然生了，就原諒他吧～愛．的．教．育（即睇網民留言▼▼▼）

女兒就收

都說女兒是爸爸上輩子的情人，果然釣出女兒控啦（即睇網民留言▼▼▼）

不過有網友表示，怎麼沒看到手機的遺照？原PO也留言回覆「摔壞了沒辦法照相」，雖然引發質疑，不過這個故事告訴我們，有孩子的...手機保險不能少

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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