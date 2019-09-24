台女網購吊帶長裙中伏　網民見試穿照反激讚：夜間戰衣？

網路上常看到「買家秀」照片，分享網購得來的各式悲劇產品。不過，這次分享的買家秀照片，儘管不如購買者預期，卻讓網友拼命讚好！有位性感小姐姐在網路上看到一件薄紗洋裝，低胸細肩帶，碎花薄紗垂地，隱約露出修長美腿，非常撩人，立刻心動下單。沒想到收到洋裝一試穿，開衩之高直接從胸下分成前後兩片，從肚子到大腿全都露，讓朋友笑到受不了，放到網路上與眾人分享。

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穿不出門只能留著晚上用了

▼▼▼網民都指裙子有另一用途▼▼▼

身材好一切都好❤

▼▼▼PO主身材也是一大關注點▼▼▼

還有別的運用方式

▼▼▼網民認為孕婦也可以穿這條裙▼▼▼

觀察細微的網友則疑惑「內襯去哪了」，並認為買家收到的洋裝與網拍麻豆穿的版型是一樣的，只是麻豆還多穿了一件內襯和黑色短褲，其實沒有廣告不實的問題。原PO隨後則貼出加了內襯的照片，笑說她是被開到飛起來的高衩驚呆了，加上這件洋裝是打算去餐廳吃飯時穿的，試穿後發現是party風更覺啼笑皆非。不過她也表示，不會輕易放棄這件衣服，會把兩邊開衩處縫上。

PO主表示不會輕易放棄這件衣服，會把兩邊開衩處縫上。（FB@爆廢公社公開版）

其實加上內襯還蠻端莊的！本編建議可以考慮開衩處改成繫帶，這樣綁好變名媛，拉開變戰袍，一衣兩穿，CP值超高～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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