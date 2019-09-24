生日禮物盒中盒拆不停　台爸整蠱阿囡超崩潰　網民：很有耐性

不少父母喜歡逗弄自家小朋友，一名台媽在Facebook「爆笑公社」PO出一段影片，只見爸爸特地為女兒準備生日驚喜，沒想到禮物盒竟是拆了又拆.....女兒的逗趣反應也讓原PO直呼「每看一次笑一次」，笑翻大批網友。

爸爸特地為女兒準備生日驚喜，沒想到禮物盒竟是拆了又拆.....（Facebook@爆笑公社）

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有耐心的女鵝

雖然不停拆盒子，但妹妹都沒有森77（生氣），很有耐心喔👏（即睇網民留言▼▼▼）

爸爸好用心（即睇網民留言▼▼▼）

小孩就是純真

小朋友的快樂最真了～～妹妹充滿期待的表情，真的好可愛RRR😊（即睇網民留言▼▼▼）

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大家一定很好奇生日禮物到底是什麼吧？原來是米妮手錶～你是不是以為拆到最後是空盒或爛禮物？這樣太壞了啦，人家生日捏！雖然不斷拆拆拆.....但相信今年的生日一定讓妹妹留下難忘的回憶A__A

生日禮物原來是米妮手錶。（Facebook@爆笑公社）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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