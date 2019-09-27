驚見中學同學赤裸直播　男子看後竟舉報　網民：自己都睇憑咩告發

內地流行直播，即使是普通人都可以成為直播主。內地一名男子日前在直播平台發現一名色情直播主就是他的中學同學，當時女子正裸露身體進行淫穢表演，她於是立刻向警察舉報。警方最終逮捕女子，並依法行政拘留和處以罰款。事件曝光後，引起不少網民熱議，有人認為男子多管閒事，不過也有人認為女子的行為傷風敗俗。

在內地直播十分流行，一名男子日前在直播軟件上發現一名色情直播主就是他的中學同學。（示意圖，網上圖片）

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日前龍江縣公安局網安大隊接獲網民舉報，一名男子上月在瀏覽某App直播平台時，無意間發現自己的初中同學王女在直播間內裸露身體進行淫穢表演，以吸引粉絲打賞，從中賺取費用，男子發現後立刻向當地警察報案。

警方調查後，發現王女居無定所，經常四處流浪，藏身地點極不固定。直到8月30日，警方終於龍江縣一處養魚池休閒區將她逮捕。王女落網後，供稱這麼做是為了賺錢，對自己的行為感到十分後悔。目前，王女被依法處以行政拘留及罰款。

事件引起網民熱議，有人同情王女處境「生活難，她不過只是想賺點錢」「趕緊找份正當工作，好好賺錢吧」、「雖然不可取，但相當同情這位女孩」。亦有人質疑男子舉報的目的，「估計是威脅不成，就去舉報了」、「這位同學也看直播了，憑什麼告發人」、「曾經對你高攀不起，如今讓你身陷囹圄」、「看完了隨手舉報」、「道德淪喪，人與人之間的信任呢」。

不過，也有網民認為王女的確在做違法的事，「傷風敗俗！國情及中國傳統文化不允許」、「萬一小朋友看到怎麼辦？」、「本來就犯法，該抓的還是要抓」。

同場加映：直播主濾鏡下的真面目

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