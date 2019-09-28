用八嚿腹肌「照騙」女大學生索錢　內地賤男勁寸：傻到不忍心再騙

照騙事件無分性別，如果只是讓自己看起來變美，開開玩笑也無妨；但用來欺騙異性感情兼騙財，則是罪大惡極！內地一名女生早前報案，稱被網友拿她的私密照勒索，涉事男子被公安拘捕及刑事拘留。調查期間，男子坦承從網上找來一張「八塊腹肌」的照片，用來交換網戀對象的私密照，然後再勒索騙財。男子稱已有多名女大學生中招，更神氣表示曾有女大生付4999元人民幣（約5500港元），但因為覺得對方太傻，不忍心再騙才收手。

內地男小坤在網上找了八塊腹肌的照片，借曖昧說話騙取女大學生們的私密照，然後勒索對方金錢。（微博影片截圖）

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事件發生於浙江杭州，化名「小魚」的女生報案，稱被網友以她的私密照威脅勒索金錢，她已付了4250元人民幣（約4700港元）。小魚稱在社交平台上認識叫「小坤」的男子，對方不停發送曖昧的語句，不料網戀竟是騙局。

公安調查後發現，疑犯小坤從在網上找來一張八塊腹肌的照片，用來交換受害人的私密照，當私密照到手後，就向受害人勒索錢財，根本不存在想和女網友談戀愛的情況，純粹是一場騙局。

公安其後把小坤拘捕，從其手臂看來，他本人並不健碩，卻神氣地稱已騙了多名女大學生，其中一名事主給了他4999元人民幣（約5500港元），後來他覺得女生太傻，才不忍心再騙。小坤目前被刑事拘留。

內地網民咁睇↓↓

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事件成為內地網上熱話，但部分網民並非聲討騙徒，反稱那些中招女生「太傻」，不值得同情，更指交換照片「還不是一樁買賣？」。有人更聲稱一直以為只有女生「照騙」男子，沒想過女生都會為「八塊腹肌照」而中伏，「我以為只有女的發美顏、大胸照去騙男的；沒想到原來男的腹肌也這麼好用」。亦有網民認為，女生們可能不是因為腹肌而中伏，而是因為小坤的甜言蜜語成功哄騙女生，「女大學生就算會讀書，社會經驗卻淺，實在要多提防騙徒」。

（綜合）