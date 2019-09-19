內地男菲律賓潛水　偷關多名同伴氧氣瓶　受害者求救反遇攤手挑釁

進行有危險性的活動時，同伴之間應守望相助，而非開惡趣味玩笑。日前，內地幾名在網上認識的潛水愛好者，結伴到菲律賓潛水。不過，其中一個同行者卻多次在潛水時，偷關其他人的氧氣瓶，之後更攤手歪頭作挑釁，令潛友們幾乎窒息。潛水教練認為事態嚴重，已寫信給潛水組織要求取消惡搞者的牌照，有人打算回國後報警。有內地潛水教練指，在水下偷偷關同伴氧氣樽的情況非常危險，如果對方在恐慌下處理出錯，嚴重的會付出性命代價。

同行者稱，行程由T仔（圖）發起，大家事前並不認識，但他卻在水中關掉別人的氣瓶。(網上圖片)

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內地傳媒報道，參加此次行程的黃先生稱，計劃由「T仔」在網上發起，連潛水店都是他介紹，大家出發前並不認識。第一名被整的是俞先生，9月11日下午，同行人士在潛水簡報上塗鴉魚類，俞先生畫了一個人型公仔，笑稱是T仔，這時T仔很生氣地說：「小心我在水裏關你氣瓶。」

俞先生只有30多次潛水經驗，份屬新手，對浮力的掌握不太好，下潛時兩次踢到T仔。約10分鐘後，一行人在水下15至19米深時，俞先生無法呼吸，馬上覺得是T仔關了氣瓶，他奮力游向3米外的教練做出「割喉」手勢，示意無法呼吸，在對方幫助下才脫險。

同行的朱女稱，其實T仔關了俞先生的氣瓶兩次。第一次俞先生嗆水時，朱女看到T仔偷偷關俞先生氣瓶後馬上游走，還對她做出攤手動作。之後朱女擔心T仔再關別人氣瓶，結果真的發現T仔再偷游到俞先生後方關氣瓶，她馬上游過去拍走T仔，再幫俞先生擰開氣樽。

T仔在朋友圈及多個潛水群組中向同行的潛水人士道歉，只承認自己關過2人的氣瓶，但有受害者認為他只是在做秀。（網上圖片）

第二天下午，大家在討論自由潛時，T仔被俞先生的一句玩笑惹怒，稱「你不怕我再關你氣瓶？我關的氣瓶絕對沒人能擰開」，俞先生嚇得換了一艘潛水船，這次換成了同行者「東海」中招。一行人潛水到8米水深時，東海無法呼吸，他馬上指指T仔及自己的氣瓶，示意對方幫忙，但T仔反而招手向他挑釁，東海開始嗆水，便迅速游到其他同伴身邊，用對方的備用呼吸頭才獲救。

同行的黃先生稱，他懷疑自己也被T仔關過氣瓶，事關在俞先生及東海被關氣瓶前，有人提醒過他T仔會關人氣瓶，因為他不覺得有人會做這種事，所以沒為意。結果在潛水20分鐘後，黃先生無法呼吸向潛水導遊求救，對方過來直接擰開他的氧氣瓶。黃先生覺得事態嚴重，將事件告訴潛水店，希望他們幫助搜證。他表示，在水下做出沒氧氣的手勢時，導遊沒有將備用的呼吸頭給他，而是直接去擰開他的氣瓶，證明他被別人關瓶的可能性極大。不過，潛水店認為事件屬於打鬧，不必把事情鬧大，更質疑是黃先生沒有檢查好裝備。

東海上岸時和T仔吵起來，發現他沒意識到關別人氣瓶的嚴重性，道歉時認為只是開玩笑，東海也到潛水店反映有其他同行者被關瓶，這時店家才將T仔禁潛。俞先生稱，T仔的雙瓶潛水教練已知悉事件，表示會發信給潛水組織取消其牌照。內地傳媒更稱，潛水教育機構「SDI TDI ERDI」證實，T仔曾報名參加TDI技術潛水入門課程，但沒有達到畢業標準，其休閒潛水證書也非SDI簽發，更譴責他危及潛水安全的行為。同行俞先生的教練將事件報告給PADI（國際專業潛水教練協會），待他們調查。東海稱回國後會報警。

有內地潛水教練解釋，在水下偷關同伴氧氣瓶的行為非常危險，一旦因恐慌而處理不當便會危及性命。萬一潛水人士在水中被關氣瓶或沒氣，首先要向身邊的同伴拿備用氣源，萬一附近沒同伴而水深在10米內，可用「CESA」（有控制式緊張上升）回到水面；若果水深超過10米，就要用緊急上升程序，扔掉重裝備全力向水面游，到水面後要呼吸純氧及馬上到醫院。

（澎湃新聞）