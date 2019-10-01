嫲嫲去世遺過百小甕罐　竟藏珍貴「黑金」　網民：那是窮人的人參

台灣一位網友在Faccebook專頁「爆廢公社二館」po文表示自己家族務農老一輩的親人多已過世，近日整理倉庫時發現很多排列整齊的小甕罐，粗略估計至少有百罐，原po問父親甕中是什麼東西，得到的答案是阿嬤醃製的「老菜脯」。馬上有網友回應說「阿嬤將最棒的都留給你們了」，更有網友大喊「黑金，這些現在都值萬了！」

原po文中表示，日前整理倉庫時，看見裡邊整齊堆放滿一甕又一甕、充滿歲月痕跡的瓷罐，整個倉庫看下來，最少也有幾百甕，每甕都超過20年以上了，最長的應該25年以上。問父親甕罐內是何物，他回說是阿嬤醃給大家吃的老菜脯。原po聽說老菜脯可以治咳嗽，於是馬上就開了一甕來瞧瞧，順便夾了一些送給一直有咳嗽毛病的好友夫妻。

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原po表示，甕口開封時，瞬間有香味飄出來，陣陣撲鼻而來的是甘而回香的老味道，老一輩醃物的技術真是沒話說，除了佩服還是佩服，po文者覺得老一輩人生活真的很刻苦耐勞，他們就是這麼的樸實而無華。原po的朋友夫妻後來有回文說很香，還說老菜脯很珍貴。

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