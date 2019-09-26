爆肌男半裸揸電單車！下身僅穿三角褲　網民哄動：台灣最美的風景

Oops!之前曾介紹過「女騎士辣穿比基尼騎車」，狂吸網友眼球，這次又有更猛的啦～有網友在Facebook「爆廢公社公開版」PO出2張照片，只見一名男騎士僅穿著紅色三角褲，健壯身材一覽無遺，讓原PO開玩笑說「難得在嘉義能遇到兩棲蛙人學長」，引發網友熱烈討論！

有網友在Facebook「爆廢公社公開版」PO出2張照片，只見一名男騎士僅穿著紅色三角褲，健壯身材一覽無遺。（Facebook@爆廢公社公開版）

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體格太優（即睇網民留言▼▼▼）

不冷嗎(●'Д'●)

最近天氣開始變冷，看看隔壁騎士都穿上外套惹....還有網友擔心，如果摔車會很痛欸QAQ（即睇網民留言▼▼▼）

蛙人褲子有這麼短？

也有網友表示，兩棲蛙人是穿紅色短褲，不是紅內褲～他是救生員吧（即睇網民留言▼▼▼）

要去找館長？

前健美國手林志成經常放話要單挑館長陳之漢，看到這個身材，也難怪不少網友會聯想到他.....（即睇網民留言▼▼▼）

這一定是秀身材的概念！也有網友在台中烏日捕捉到該名男子的身影，不過只有側面照不夠啦～徵求正面照ヽ( ^∀^)ﾉ

網友在台中烏日拍到該名男子的身影。（Facebook@爆廢公社公開版）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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