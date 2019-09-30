台女見工填履歷只留電話號碼　網民感奇怪：只懂得寫數字嗎？

許多人都有找工作的經驗，其中履歷是讓面試官認識求職者的關鍵，不過有網友在Facebook「爆廢公社二館」PO文表示，一名27歲的小姐來工廠應徵，但對方沒帶履歷，因此原PO拿出空白履歷請她填寫，沒想到對方竟說「可以只寫電話嗎？如果有錄取電話通知」，讓原PO當場直接回「不好意思，小姐沒缺人了」。

是不是不認識字

▼▼▼網民認為求職者可能是目不識丁而已▼▼▼

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要不要乾脆加Line

有網友開玩笑說，現在通訊軟體發達，加Line通知會不會比較快（誤）

▼▼▼點擊大圖睇下網民有咩講▼▼▼

有什麼難言之隱？

也有人提到，這種不敢留基本資料的，一定有問題.....

▼▼▼有網民則提供較實在的意見︰此人有古怪！▼▼▼

+ 3 + 2

奇葩求職者

▼▼▼還有網友表示，真的不知道現在求職者的腦袋裝什麼▼▼▼

+ 2

不過有網友認為，注重個人資料錯了嗎？萬一沒錄取，履歷可能就被亂丟.....本編覺得～面試自備履歷是基本尊重啦，什麼都沒帶就去應徵好像也怪怪的

求職者問面試官能否只填上電話號碼，面試官大感愕然。（FB@爆廢公社二館）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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