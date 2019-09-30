台女見工填履歷只留電話號碼　網民感奇怪：只懂得寫數字嗎？

撰文：聯合新聞網
最後更新日期：
許多人都有找工作的經驗，其中履歷是讓面試官認識求職者的關鍵，不過有網友在Facebook「爆廢公社二館」PO文表示，一名27歲的小姐來工廠應徵，但對方沒帶履歷，因此原PO拿出空白履歷請她填寫，沒想到對方竟說「可以只寫電話嗎？如果有錄取電話通知」，讓原PO當場直接回「不好意思，小姐沒缺人了」。
是不是不認識字
▼▼▼網民認為求職者可能是目不識丁而已▼▼▼
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
要不要乾脆加Line
有網友開玩笑說，現在通訊軟體發達，加Line通知會不會比較快（誤）
▼▼▼點擊大圖睇下網民有咩講▼▼▼
有什麼難言之隱？
也有人提到，這種不敢留基本資料的，一定有問題.....
▼▼▼有網民則提供較實在的意見︰此人有古怪！▼▼▼
+3
+2
奇葩求職者
▼▼▼還有網友表示，真的不知道現在求職者的腦袋裝什麼▼▼▼
+2
不過有網友認為，注重個人資料錯了嗎？萬一沒錄取，履歷可能就被亂丟.....本編覺得～面試自備履歷是基本尊重啦，什麼都沒帶就去應徵好像也怪怪的
求職者問面試官能否只填上電話號碼，面試官大感愕然。（FB@爆廢公社二館）
延伸閱讀：
起立問早、雙手接垃圾 他狂列公司12條奇葩生活守則網驚呼：塊陶R
新人如廁消失30mins 她一開門驚見「躺浴缸睡覺」網獻計：放水加滿
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
立刻Like！讚好《01熱話》：