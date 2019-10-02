男友送贈Victoria’s Secret內衣　台女收大禮點解笑唔出？

內衣是最貼身的衣物，對女性而言更有特別意義。早前一名台女以「真的不要讓男友挑內衣」為題發文，分享男友偷偷到她最喜歡的名牌內衣店Victoria’s Secret（維多利亞的秘密），買了一套內衣送給她。見到男友這麼體貼，樓主歡天喜地打開包裝紙袋的一刻，卻完全笑不出來……

台女十分喜歡Victoria’s Secret的內衣，而男友就偷偷買來一套送給她。（資料圖片）

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台女在Dcard討論區上發文，分享個人的無奈經歷，她指之前與男友談到內衣的時候，就說自己十分之喜愛Victoria’s Secret的產品，而男友在香港讀書，所以就想他幫忙代購，當時男友表示會很尷尬，台女也明白，所以沒有勉強對方。

近日男友回到台灣，兩人昨日外出約會，其間男友突然說「有個禮物要給你」，然後台女就看到一個熟悉的粉紅色紙袋，她立即尖叫了出來：「你居然真的買了！」台女說當時自己真的覺得很驚喜，「因為真的超喜歡秘密的內衣！又有點小期待男友挑的會是長怎樣」。不過打開紙袋之後，她卻完全笑不出來……



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有網民上載模特兒的試穿圖片，認為款式其實不錯，只是不合適亞洲人。（Dcard圖片）

有網民找來同款內衣的模特兒試穿圖，感覺好像不錯，「只是不太合適亞洲人」。台女另外提到，男友本來打算買黑色的，不過因為已經賣完，店員就問他粉色的好不好，「嗯，然後你們懂的……」有人留言說，覺得男友其實真的很有心，「但眼光真的不行」，亦有人表示他可能喜歡花花仙子，所以才會買這套。

（Dcard）