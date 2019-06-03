渣男背懷孕妻帶小三去旅行　機場撞正外父外母　行李塞滿情趣內衣

人生總會遇上幾個人渣，近日微博瘋傳一段短片，指福州一名男子疑背著懷孕的妻子，準備帶小三到泰國旅行，詎料在機場被遇上外父外母而斷正，兩老當場情緒激動，對女婿拉扯大罵，引來旁人圍觀。兩老在女婿的行李中搜出大量情趣內衣及避孕套，但他們對小三尚算客氣，沒有大肆攻擊，更說她跟自己的女兒「一樣是受害者」。事件惹來網民痛罵女婿是人渣，「渣的我都懶得評論了」，又盛讚兩女雖然激動，但看起來有教養，很講道理。

出軌男的行李內載着的是大量情趣內衣及避孕套，當中包括紫紅色肚兜及極小布的內衣。（微博圖片）

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微博其後流傳文件照片，指事中的出軌男名叫張興，於一間證券公司任營業部副總，他經媒人介紹下於2016年1月結婚，但雙方了解不足，張婚後漸曝露本性，每晚出入聲色場所，鮮少歸宿，一晚的花費曾高達7、8000元（人民幣）。當時妻子懷了首胎，苦苦勸說丈夫改過，惟他仍無動於衷，甚至關手機不接電話，更借開會之名帶女人開房。

妻子期望生下孩子後丈夫會改過自身，惟家庭責任感仍捆不住人心，夫婦面臨婚姻破裂的危機。沒料到男子為了爭奪兒子的撫養權，發誓簽保證書痛改前非，又哄騙妻子懷二胎，完成傳宗接代任務後，卻以各種冷暴力逼迫妻子離婚，更嫌妻子當年的嫁妝太少。

至今年4月26日，張偷偷帶第三者去泰國旅行，惟在福州長樂國際機場遇上剛巧也是出國旅行的外父外母，兩方當場發生衝突。從短片中可見，男子初時仍辯稱不認識身旁的第三者，在逼供下又改口指「我們剛剛才認識」，外母一氣之下伸手要搶女婿手機，雙方爆發拉扯衝突。



外母見到女婿帶着小三去旅行，想搶走手機去拿證據，當場騎在女婿身上。（微博影片截圖）

外父外母想搶去女婿的手機，未有對其身邊的女子動暴，與女婿雖有肢體碰撞，但沒有暴打女婿；外父又勸第三者退出，指她也是受害者，「你是無辜的，你跟我女兒一樣，都是被這個男人騙了！」兩老又在女婿的行李中搜出大量情趣內衣及避孕套，當中包括紫紅色肚兜及極小布的內衣，更有潛水鏡等物品，可見旅程早就開始籌劃。（微博圖片）

行李中有大量情趣內衣及避孕套，顯然旅行早有準備。（微博圖片）

事件曝光後惹來網民不忿，認為妻子應該要決絕離婚，此等事情實在難以容忍，「要他淨身出戶吧，並祝他精盡人亡吧」、「不愛就分手，還必偷雞摸狗？」、「活該，不喜歡離婚嘛！何必糾纏著傷害，孕期出軌，不應該」；有人形容該男子「渣得沒有詞形容」，又指「這樣的男人，不要也罷」。網民又指兩女算是很有修養，而且沒有遷怒於小三，「慣常是把輕則向小三賞幾巴掌，重則把其衣服脫掉，這次真的很能忍了」。

（微博）