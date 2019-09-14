BB姓氏太罕見　內地保健院要求父親改姓　呢個字你識唔識讀？

電腦打字令資料變成數據化，方便日後管理，但中文字博大精深，遇到未能打出來的文字可怎辦呢？甘肅一名新手爸爸大呻，因其姓氏「𠅤」（新華字典拼音「xí」；粵音資料集叢道漢字音「wai6」，諧音「惠」）十分罕見，到保健院幫替孩子辦出世紙時，工作人員發現資料庫內沒有其姓氏，竟直接要求他改姓，稱對孩子將來上學更有利。新手爸爸不願妥協，結果被拖延差不多半年還沒領到出世紙，幸好事情鬧大了，甘肅省衛生健康委黨組書記出面解決，更批評基層人員做法「粗暴」。然而，不少網民了解事件後，竟同意要爸爸改姓才合理，更說「減少一個漢字，利國利民的好事」。

𠅤先生因姓氏太罕見，孩子出生後竟被院方要求改姓，結果拖延至差不多半年後，才成功為孩子領到出世紙。（梨視頻影片截圖）

被要求改姓的新手爸爸的𠅤先生是甘州區上秦鎮人，其孩子於今年4月4日在甘州區婦幼保健院出生，至4月15日，爸爸替孩子領出世紙時，保健院的系統因「𠅤」字未輸入到醫學證明系統庫，故無法識別「𠅤」字。當地派出所、保健院多次協商均未能處理，院方和甘州區衛健委竟建議孩子的爸爸改姓，更說改姓對孩子將來上學有利。

保健院的職員稱，因出生的醫學證明不能有塗改，否則會視為假證，如果𠅤先生堅持手寫姓氏，須寫一份保證書，承諾將來出問題會自行承擔責任。𠅤先生認為錯不在自己，不願妥協，結果花了近半年還拿不到出世紙，他唯有在甘州區委會區長留言板留言。

「𠅤」姓在中國很罕見，保健院的系統無法識別「𠅤」字，因為「𠅤」字未輸入到醫學證明系統庫。（新華字典網站截圖）

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事件終引來地方政府關注，至本月10日，甘肅省衛生健康委黨組書記楊隴軍稱，基層工作人員沒有認真學習相關的規定，因為2015年6月1日出台的甘肅省出生醫學證明管理規定中列明，如出現字庫沒有的「偏僻字」時，出生醫學證明上的新生兒姓名的欄目，可用手簽方式簽發。他又認為有人員用「感覺比較粗暴的（方式）」來處理問題，但他們沒權決定群眾姓什麼。

領導發聲後，同日下午保健院和張掖市衛健委主任分別打電話給𠅤先生，說已聯絡軟件工程師，將他的姓加入字庫，隔天早上他就收到了孩子的出世紙。不過，小孩還沒有成功領取戶口，而公安系統上之前有「𠅤」這個字，但不清楚系統現時的情況，還在等待中，只有見步行步。

「𠅤」是罕見姓氏，有指由「惠」的異體字「恵」訛變而來，「𠅤」姓人主要生活於西北地區及山西省，估計全國有不少於5萬人用此姓，更有人要求將姓納入新華字典。

然而，有網民指不少輸入法都打不出「𠅤」字，「此姓用者太少，減少一個漢字，利國利民的好事」，更有人批評「起用生僻字的家長自作聰明，到頭來給自己及子女找麻煩」。不少人更認同應要改姓，「勸他是為他好」，指不改姓氏將來會面對無窮無盡的麻煩；「直接改為『惠』多好，形似意也好」。但馬上有人反駁，指「姓是老祖宗留下来的，豈是你等随意更改？」，又批評強迫別人改姓的行為並不恰當。

（綜合）