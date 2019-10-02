內地男欠債無錢還　挖出祖傳《康熙字典》值逾132萬　去拍賣但…

欠債還錢天經地義，但如果沒錢還又怎辦呢？內地一名男子欠下別人10萬人民幣（約11萬港元）債項，他無力還款，在從家中找出6本祖傳的《康熙字典》，打算拿去拍賣看值多少錢，他找來專家鑑定，發現這套字典保存完整，估值120萬人民幣（約132萬港元）以上。不過，這套字典「有價無市」，法院拍賣開價80萬人民幣（約88萬港元）仍無人問津，再降價到64萬人民幣（約70萬人民幣），若果仍然流拍，男子或面臨以物抵債的後果。

內地男從家中發現6本祖傳的《康熙字典》，後來發現很值錢。（微博圖片）

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內地男從家中發現6本祖傳的《康熙字典》，後來發現很值錢。（微博圖片）

這宗事件源於有網民發現，山東泰安市岱岳區人民法院，公開拍賣6本《康熙字典》，拍賣的價格高達64萬人民幣（約70萬人民幣）。從阿里巴巴司法拍賣網路平台顯示，該法院從8月16日至10月15日期間拍賣字典，持有人為王姓男子。

由於王男欠債10萬人民幣（約11萬港元）卻無力還款被告上法庭，他卻在家中發現一套祖傳的《康熙字典》，法院裁定要拍賣用作還款。王男找來故宮博物館研究員兼國家文物鑒定委員會委員張廣文鑒定，認為這6本《康熙字典》價值120萬人民幣（約132萬港元）以上。

法院委託了一家網路公司提供諮詢服務，該公司的楊姓經理回應內地記者稱，拍賣中的《藏品鑒定書函》是王男自行提供的，此前進行兩次拍賣均流拍，所以這次會由80萬（約88萬港元）降價到64萬人民幣（約70萬人民幣），若再流拍，王男或要以物抵債。

內地男找來專家鑑定，估計6本《康熙字典》值120萬人民幣以上。（微博圖片）

《康熙字典》由多名清代學者編撰，是漢字研究的重要參考文獻。在收藏界中，《康熙字典》會根據年代、品相等來定價。

（綜合）