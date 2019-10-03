比賽時被點錯路 9歲童跑5K變10K仍奪冠　阿媽搵唔到仔嚇餐飽

運動比賽常有烏龍事發生，但卻可能有美好結果！美國一名9歲小男孩，早前參加5公里長跑比賽，但途中被工作人員「點錯路」，結果錯過原先的終點線而繼續跑，最終沿着10公里路線跑到終點，更在一眾不同年齡選手中奪冠，但其媽媽卻一度以為兒子失蹤而嚇餐飽。網民對9歲男孩竟能完成10公里賽事都嘖嘖稱奇，更形容是「傳奇跑手誕生了」，相信他未來前途無可限量。

9歲男孩洛弗爾誤打誤撞跑完10公里賽事，更以48分鐘的成績奪冠。（美聯社）

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9歲的洛弗爾（Kade Lovell）自幼已熱衷跑步，早於1歲半月時就曾經跑完1公里，他原定上月21日在美國明尼蘇達州（Minnesota）參加5公里長跑比賽，而賽事對他而言，本應並非大挑戰。

比賽當天，洛弗爾的母親在5公里路線的終點等候兒子衝刺，但眼見與兒子年紀相若的跑手相繼返回，終始未見兒子身影。她擔心兒子出事，立即駕車沿比賽路線附近找尋兒子。後來有觀眾發現，洛弗爾竟在10公里賽事的路線上，最終以約48分鐘跑完而獲得金牌，較亞軍的40歲女子快約1分鐘，主辦單位透露，該組賽事前十名的平均年齡為38歲。

洛弗爾在工作人員指示他繼續往前跑，結果成為10公里賽事冠軍。（美聯社）

對於轉了參賽路線，洛弗爾表示，在臨近5公里最後的折返路段時，「有位女士告訴我繼續向前跑，我便跟着跑」，結果那是另一條比賽路線。他又笑言：「我看到『10K』的指示牌，而不是『5K』，當時已心想『我要被媽媽罵了』。」

網民對事件感到不可思議，認為一般小孩多是參加1、2公里賽事，洛弗爾如能完成5公里已不容易，結果竟然力壓成年人而奪冠，相信他是天生跑手，如能堅持跑下去，應該能成為傳奇跑手。亦有網民打趣說，自己連1公里都跑不完，看來要向洛弗爾討教跑步之道。

（華盛頓郵報、衛報、美國廣播公司）