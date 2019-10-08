台遊客入住日本五星級酒店　驚見床底有「污糟嘢」　網民爆笑安慰

有潔癖人士而言，去旅行入住酒店，不免覺得處處都是污糟。有台灣網民早前到日本北海道旅行，特選五星級酒希望住得舒適，惟當他入房間檢查，掀開床單檢查床底時，即見到「污糟嘢──一堆隨意放在地上的床單被舖。樓主大感驚詫，亦即時對酒店的乾淨程度大打折扣，忍不住拍照放上網問這是否正常。網民圍觀以為是鬼故，詎料結局卻反高潮，有人爆笑留言安慰：「沒見到屍體已很好了」。

台灣網民入住北海道一間報稱是五星級的酒店，沒料竟見床底竟有多餘被舖。（《爆怨公社》圖片）

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該名台灣網民在facebook群組「爆怨公社」發帖，指日前跟團去北海道旅行，入住位處二世谷、旅行社聲稱五星級的酒店，他入房後慣性的到處檢查，竟在床底見到一堆多餘的床單被舖。樓主其後找來導遊，並向酒店方面反映，對方即派員收走床底雜物。事件令樓主深感不快，但因酒店當天客滿，故未能換房。

樓主上載床底相片，以示自己所言非虛，帖文即惹來網民熱烈討論。有網民對於樓主住酒店房時查看床底的習慣感奇怪，樓主稱因為床底一般是較少打掃，看看是否乾淨，就能看出酒店的整潔程度。有網民贊同樓主的觀眾，又分享自己住酒店時，亦一定會到處翻翻，「順便檢查有沒有針孔攝影機」，並質疑有床單被放在床底，會令人懷疑酒店是否每次都有更換床單。

不少網民都認為，住酒店檢查床底這件事很恐怖，會忍不住聯想到恐怖電影。（電影《咒怨》劇照）

有網民留言指入住酒店時要檢查床底感覺太恐怖，腦中自動描繪出恐怖片的情節，總覺得望向床底時，就會有一對眼睛會與自己對望；有人笑言樓主只看到被單就已屬萬幸，「有人睡在裏面更可怕吧？」，亦有網民留言安慰指「沒見到屍體已很好」，樓主也笑言下次不敢檢查床底了。

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