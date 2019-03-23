【豬隊友】保加利亞防暴警用胡椒噴霧驅散示威者　反令同事中招？

大家不時會在國際新聞看到防暴警察武力驅散示威者，不過日前保加利亞一次示威中卻上演「蝦碌」一幕。早前保加利亞防暴警察於首都索菲亞（Sofia）處理反政府示威時，有警察施放胡椒噴霧驅散示威者，不料現場風向改變，噴霧被吹至相反方向，令大批警察無辜「中椒」。片段被轉載至網上後，即被網民瘋傳，有人笑言「這個國家真和平，警察連驅散群眾的經驗也不多」。

保加利亞的防暴警察上周施放胡椒噴霧驅散示威者時，竟遇上風向轉變，令噴霧吹回警員一方，多人中椒。（Twitter「JasperNeve」影片截圖）

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上周六（16日）下午，保加利亞首都索菲亞爆發反政府示威，示威者透過社交媒體組織遊行，並聚集於國會外抗議，要求國會進行公投，轉行「直接民主」制度。多名防暴警察到場戒備，部分警員組成人牆阻擋示威者前進，其間有警員施放胡椒噴霧，沒料到現場風向改變，噴霧被吹回來，令多名同僚「中椒」，需要即時清洗。

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雙方推撞期間，有警員施放胡椒噴霧，沒料到現場風向改變，噴霧被吹至相反方向。（Twitter「JasperNeve」影片截圖）

片段可見，多名警員手挽手組成人牆，與示威者正面推撞，其間有站於後方的警員向示威者施放胡椒噴霧，惟現場風向轉變，噴霧被吹回警員一方，除了前線示威者外，前排的警員亦中招，隊形隨即崩潰，眾人表情痛苦，有人掩着眼走到路邊清洗，亦有人呼吸困難要坐在地上，幾分鐘後才得以舒緩。

相關片段獲大批網民瘋傳及熱議，有人笑言因國家「和平」，故警察缺乏驅散群眾的經驗。（YouTube「Никола Костадинов」截圖）

相關片段在當地新聞播出，部分市民將片段上載至Twitter及YouTube，獲大批網民瘋傳及熱議。有人笑言「保加利亞是一個和平的國家，示威一般只會推撞，很少會出現更暴力的畫面。這就解釋了為何警察缺乏使用胡椒噴霧的經驗」，「警員下次使用胡椒噴霧前，應該會學懂檢查風向了」。

（綜合）