珍藏30年小被被遭老婆偷洗　台男大呻崩潰　網民見實物：想吐！

許多人有一張珍藏的「小被被」，甚至長年不洗來「養出味道」，雖然睡覺時抱着睡覺份外安心，但難免影響到枕邊人。日前，一名台男養了30年的小被被，竟被老婆偷偷洗掉，頓時崩潰大呻，表示自己一直靠小被被上的味道來入睡。然而，網民看到照片後笑稱這根本是一條破爛的抹布，亦有大批「小被被」同好批評偷洗行為過份。

台男養了最少30年的小被被遭老婆拿了去洗。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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小被被其實是小時候蓋的被子，不管多陳舊破爛，有些人總會一直放在床上，因為被子長期沒洗會「氣味濃郁」。一名台男在facebook群組「爆廢公社」發文，大呻老婆竟將自己珍藏30年的小被被洗了，哭問「各位小被被聯盟的人，我該怎麼對付我老婆」，又表示被子上的味道是很難養出來的，「我都是靠養出來的味道在睡覺的」。他透露這張小被被由哥哥傳到姊姊，之後再傳到自己手上，最少有30年歷史。

從上載的照片可見，被子破損有很多大孔，還有很多撕扯過的痕迹，看起來有點像用了很久又沒有丟的抹布。部分網民看到照片後稱「想吐」，又形容這是「放到發霉快被微菌分解的被」，更叫他考慮枕邊人的感受，快點丟掉。

網民分享小被被↓↓

網民撐台男老婆↓↓

小被被聯盟↓↓

其他小被被↓↓

+ 3 + 2

不過，照片成功引出一班小被被聯盟，一起分享珍藏多年的小被被。有些人更鼓勵台男重新養一條新的，認為小被被一旦洗過，觸感就會完全不一樣，「我覺得味道很好養，難養的是觸感，洗過後觸感都不一樣了」。

（facebook群組「爆廢公社」）