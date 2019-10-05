澳洲袋鼠過多破壞農作物兼釀車禍　政府准殺 1.4 萬隻製寵物罐頭

提起澳洲，不少人會想到當地標誌性動物袋鼠，對於遊客來說牠們或許非常可愛，但部分當地人卻視袋鼠如害蟲一樣。由於袋鼠繁殖數量越來越多，危害當地農作物收成，同時引發交通意外，當地維多利亞省宣布永久開放讓持牌獵人合法捕殺袋鼠，目標於年底前捕殺14000隻以製作寵物罐頭。

袋鼠是澳洲的標誌動物，不過當地政府卻近日宣布將於年底前捕殺1.4萬隻袋鼠，以控制數量及減少對居民生活的影響。（資料圖片）

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澳洲袋鼠數目越來越多，野生袋鼠不時闖進農田吃掉農作物、進入民居破壞設施，或是突然跳出馬路釀成車禍，令當地居民叫苦連天，有人甚至視袋鼠如害蟲。當地維多利亞省政府日前宣布，為期5年的「袋鼠寵物食品試驗」（Kangaroo Pet Food Trial）計畫到期後，將會改為永久政策，以解決袋鼠數目過盛所引起的社會問題。

該計畫容許持牌獵人於維多利亞省7個已規劃好的捕獵區內捕殺袋鼠，目標是年底前捕殺14090隻東部灰大袋鼠（Eastern Grey）及西部灰袋鼠（Western Grey），被捕殺的袋鼠將會送往合資格食物工廠，加工製成寵物罐頭。

當地政府表示，計畫的目的是透過開放獵捕袋鼠，有效控制袋鼠數量、減少浪費、令農民生活更輕鬆，以及促進就業。維多利亞省農業部長西敏斯（Jaclyn Symes）指出：「雖然袋鼠是我們的原住民，但牠們吃掉農作物、和家禽牲畜爭飲水、破壞民居建築物，確實已對經濟造成損害。」

雖然有人批評計劃缺乏監管，擔心影響動物福利，但當地能源、環境、氣候變遷部長丹布羅修（Lily D'Ambrosio）強調將監督新計劃，「確保滿足動物福利要求的同時，對維多利亞州省袋鼠進行可持續管理」，並會進行袋鼠「人口普查」，以決定來年捕獵配額。

事實上，相關計劃公布前僅一星期，位於維多利亞省旁邊的新南威爾士省（New South Wales）剛發生袋鼠「屠殺」事件。上月28日深夜，20隻袋鼠遭人刻意以車輾斃，當地居民早上起來發現倒卧於路邊的袋鼠屍體始揭發案件。警方調查後，發現共有18隻成年袋鼠及2隻年幼袋鼠遇害，以虐待動物及酷刑罪拘捕一名涉嫌與案有關的19歲男子。

（綜合）