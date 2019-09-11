一隻公袋鼠才有一個！台男分享澳洲手信　真皮「袋袋」象徵行好運

澳洲是許多港人喜歡的旅遊、蜜月地點，學生也偏愛到澳洲打工順便出國開眼界，但你知道澳洲有一樣特別的伴手禮嗎？

（Facebook@爆廢公社）

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說到澳洲，首先想到的就是澳洲國寶「袋鼠」，旅遊時最期待的就是看到野生袋鼠在路邊跳跳跳。為了避免國寶被商人濫捕，當地政府一直以來都嚴格控管獵捕數量，因此在數量限制下要滿足旅客需求，商人們簡直要把袋鼠玩出花兒來。

袋鼠肉可吃、皮毛可製作成各種皮件衣鞋、骨骼還能當做寵物潔牙骨等等，可說絲毫不浪費，甚至將特定部位製作成零錢包……讓知道真相的人（特別是男性）湧上一股蛋蛋的哀傷！

網友們眉頭一皺，這個是——蛋蛋的形狀？（點圖看網友爆笑反應）↓↓↓

是的，這個就是袋鼠寶貝袋造的成零錢包，有帶來幸運的涵意在，據說澳洲原住民會用來珍藏他們認為很珍貴的東西（像是鳥鳥嗎），而多數人會在裡面放印章、錢幣，取儲精＝儲金之意，希望存款能up！up！（點圖看網友留言）↓↓↓

原PO收到伴手禮後，直接被同事拿去聞，還稱讚「這是真皮耶」，結果得知這別致的零錢包居然來自袋鼠下半身後瞬間囧臉。有網友提醒，這真的是沒有買賣沒有傷害，因為一隻公袋鼠才一個而已>△<（點圖看網友留言）↓↓↓

其實除了零錢袋外，還有睪丸形狀的鑰匙圈、開罐器、紅酒塞等，而且通通都是貨真價實的袋鼠蛋蛋製成，形狀大小通通不相同，不知道眾男性在看到／收到這類禮物時，有沒有想要夾住雙腿的慾望？

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