泰法官判謀殺案5被告無罪　庭上自轟圖死　控訴司法獨立遭干預　

泰國南部一名法官上周五（4日）在宣判一宗謀殺案5名穆斯林被告無罪後，當庭對自己胸膛開槍自殺，控訴當地司法獨立受到干預，經送院搶救後無生命危險。案件引起社會關注，泰國司法部則指出，該法官很可能出於個人問題受到壓力而自殺，否認有人干預案件審議。

泰國也拉府法院法官卡那功（Kanakorn Pianchana）在庭上就一宗謀殺案判5名被告無罪後，當庭開槍轟向自己胸膛，送院救治後無生命危險。（網上圖片）

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卡那功（Kanakorn Pianchana）是也拉府法院的法官，案件中5名被告被控謀殺、非法集會等。據報在他宣判5人無罪後，曾在庭上表示：「你必須要有清晰和可靠的證據去定罪某一個人，如果你並不肯定，那便不應懲處他們。我不是說5名被告一定沒有犯罪，他們也有違法的可能，但司法程序需要透明和具可信性」；卡那功其後掏槍向胸膛開槍。

事後網上流傳卡那功撰寫的25頁指控書，他表示曾被上級施壓，逼他判5名被告有罪，要令3人判死、2人入獄。但卡那功認為證據不足，堅持判被告謀殺罪名不成立。他指全國各原訟法庭的法官都面臨相同處境，但他不願屈服，「如我不能遵守我的就職誓言，與其不光彩地苟活，我毋寧一死」。

事件在泰國當地惹起極大關注，不少人在網上留言為受傷法官打氣，又認為當局應維持司法獨立。泰國司法部發言人回應指，卡那功目前性命無礙，當局未知其自殺原因，但認為很可能是出於其個人壓力，並強調法官工作沒有受到干預，他們皆可獨立地就案件作判決。發言人亦未有回應相關指控書的真偽。

（英國廣播公司、曼谷郵報、路透社）