【真人版柯南】97歲失智婆婆走失　美10歲童組「偵探團」成功尋人

漫畫中的柯南雖然只有小孩的外表，卻屢次偵破奇案，令人嘖嘖稱奇。美國一名10歲男童日前亦柯南上身，得知一名居於護理中心的失智婆婆走失後，即與數名同伴組成小小偵探團，憑警方提供的資料，於兩個半小時後成功尋回婆婆。

美國一名10歲男童日前與同伴根據警方的資料，成功尋回一名走失的97歲婆婆。（羅斯維爾警方圖片）

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美國加州羅斯維爾（Roseville）警方日前於facebook專頁發文，貼出一名97歲婆婆的相片，指她離開護理中心後不知所蹤，呼籲當地居民能提供資料。由於婆婆患有腦退化症，缺乏表達能力，為了盡快找回婆婆免生危險，警方同時安排直升機於上空視察，不過一直沒有消息。

10歲男童赫茨曼（Logan Hultman）得知消息後，記下婆婆失蹤前的衣着及地點，同時與同伴們，包括霍普（Hope）、卡什（Kash）及馬肯納（Makenna）等組成小小偵探團隊出發尋人。赫茨曼說，當時霍普及馬肯納原本在玩耍，「他們聽到一名97歲的女士失蹤了，所以來找我和卡什頓，我們便拿起單車開始搜尋」。

4名小孩遂於社區內「兜風」尋人，又去到一間中學附近尋找，之後為了看得更加清楚又踩上山頂，落山時赫茨曼更不慎跌倒，擦傷了肩膊和腳部，不過「偵探團」沒有放棄，陪同赫茨曼回家包紮及吃過晚飯後再次出動。

皇天不負有心人，小孩們最終成功於婆婆失蹤後約兩個半小時找到她，赫茨曼形容，婆婆當時一直在自言自語，「一直在說『走開，走開，我在和我的朋友聊天』，但是沒人在那兒」，霍普見狀即時致電聯絡警方，「我們和她一起等到他們（警員）到達」。

4名小孩於社區內駕單車「兜風」，最終成功尋回婆婆。（fb「Alyssa Hultman」圖片）

「偵探團」都對成功找回婆婆感到非常高興，而他們的家長亦對孩子們的助人行為非常自豪，赫茨曼的媽媽阿莉莎（Alyssa Hultman）稱，為兒子感到非常驕傲，「我認為這與他的性格和他是什麼樣的孩子有關」。

而當地警方亦特意發文稱讚4名孩子，「這是『年齡不是最重要因素』的完美例子，孩子們可以幫助有需要的社區成員，幫助失蹤者安全地返家，真的做得很好」。警方事後又笑言，或許10年後可再聯絡這幾位小偵探，「我們可以談談，為他們提供警察偵探的工作」。

（綜合）