【感人】做兼職30年儲50萬　八旬婆婆節衣縮食捐救護車只為一個人

助人無分年齡！台灣一名已達八旬高齡的婆婆過去30年來靠做兼職，節食省用儲下200萬台幣（約50萬港元），為的就是完成心願，捐出一輛救護車給當地的醫院。婆婆分享時說，30年前母親因醫療資源不足而錯過治療時間離世，促使她立下宏願捐贈一輛救護車，期望不會再有人經歷同樣的遺憾。

87歲的王游秋香婆婆過去30年不斷做兼職儲錢，目的是想買一輛救護車捐給醫院。（fb專頁「聯新國際醫院」影片截圖）

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年屆87歲的王游秋香婆婆居於台北桃園市，她分享稱30年前一個半夜，媽媽突然急病發作，導致全身痙攣、神智不清。不過當年醫療資源不發達，交通亦不方便，因此婆婆不能叫救護車或的士，無奈令媽媽錯過黃金治療時間而離世，成為她的遺憾。為了不想再有人經歷同樣的事，婆婆立下心願要捐出一輛救護車，「雖然無法挽救自己的母親，但希望可以救助其他的人」。

婆婆前日終於見到自己捐出的救護車，車上清楚印着她的全名。（fb專頁「聯新國際醫院」影片截圖）

由於學歷不高而且年紀較大，多年來婆婆只可靠着擔任兼職或接一些家庭代工如包裝或編織藤製品等賺取微薄收入，十元八塊地慢慢儲錢。花了25年，婆婆終於儲下150萬台幣（約37.5萬港元），但時代及科技同時進步，她儲下的錢只能購買一輛配備基本設施的救護車，婆婆得知後決心購買一輛配備足夠設備的救護車，於是再花5年時間，一點一滴儲夠200萬台幣的目標，並聯絡醫院社工相討捐贈。

至前日（29日），婆婆在醫院安排下，見到自己節衣縮食買下的救護車，車上清楚印着她的全名。婆婆親手將救護車的車匙，轉交至醫院院長，終於完成心願的她除了露出欣慰的笑容，亦感動得流下淚來。

獲贈救護車的桃園聯新醫院院長黃忠智表示，婆婆捐出的救護車配備擔架、氧氣設備及抽痰機等急救器材，計畫將該輛救護車派至機場醫療中心，支援國際醫療與緊急接送服務，承諾絕不會辜負婆婆的善念。

（東森新聞、fb專頁「聯新國際醫院」）