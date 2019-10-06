【禁蒙面法】面上畫顏料違法？　黃夏蕙憂化厚妝會被捕：好亂呀！

行政長官林鄭月娥周五（4日）率領全體司局長見傳媒，決定根據《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，10月6日凌晨零時起實施，引發大批市民上街表達不滿。抽水能力極強的藝人黃夏蕙（夏蕙BB）今晨於facebook專頁發文，直言《禁蒙面法》令她擔心化厚妝會被捕及罰款，更指擔心進警署時會「俾人摸」，引來網民熱議。

黃夏蕙在facebook上抽水，指擔心日後化厚妝外出會被捕。（黃夏蕙facebook圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

自政府宣布訂立《禁止蒙面規例》後，有市民即發起「全民戴口罩」以示不滿，各區出現激進示威者，多個港鐵車站、部份店舖及銀行受到嚴重破壞及縱火，多個大型商場及連鎖超巿宣布暫停營業。有網民發起今日下午於銅鑼灣舉行「反緊急法」遊行，目標遊行至中環遮打花園。

深得網民喜愛的夏蕙BB今晨亦於fb專頁發文「抽水」，直言《禁蒙面法》令她感到「好亂呀」，喜歡化厚妝的她，憂心日後會否被指刻意隱藏身份而觸犯法例，「會唔會俾人罰2萬5仟大元㗎」。她更串爆稱，擔心一旦被捕要到警署，「會唔會俾人摸我㗎？當我係驅風聖藥咁咪大件事？啋！」。

↓↓↓ 夏蕙BB不但關心社會時事，濃妝造型亦深入民心！ ↓↓↓

+ 11 + 10 + 9

帖文引來大批網民留言，不少人稱讚夏蕙BB心善則美，指每年農曆新年於黃大仙祠見到她精心打扮的造型都會覺得非常親切，「你化唔化都咁靚，心慈則貌美，我相信你唔化妝只係反映返真實年齡嘅美，化妝又係另一種美」。

亦有人讚她「靚抽」之餘，也安慰她不用過分擔心，「夏蕙姨你唔使擔心嘅，法律原意係畫到認唔到你身份至算犯法，你不如擔心化得唔夠厚比人拉」。

《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》指的「蒙面」，實際上是指使用面罩，或者任何其他遮掩面部全部，以及部分的物品掩面，例如以顏料畫上難以識別容貌的妝容，違例者最高可罰款2.5萬元及監禁1年。

不過，規例列明有3類具合理辯解的人士可獲得豁免，包括第一，因從事專業或受僱工作，為其個人人身安全理由，要蒙面在遊行集會現場出現的人士如執勤警員。第二是因宗教理由，如其宗教信仰是要遮掩面部的人士，以及第三，因先前已存在的醫學或健康理由，而要戴口罩等人士。