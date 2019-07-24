【元朗黑夜】夏蕙BB抽水問返香港應着咩色衫：揀錯色等於生死一線

周日（21日）元朗西鐵站有大批白衣人無差別襲擊西鐵乘客，令全港市民亦人心惶惶，甚至隔日屯門、元朗區商場及街上店鋪亦提早關門，入黑後猶如死城。市民至今仍擔驚受怕，就連藝人黃夏蕙昨日亦於facebook撰文，表示自己在擔心要穿哪種顏色的衣服，更抽水稱如果穿錯顏色就會被打，「我有個提議，黑底白花嘅衫，應該安全啦！」夏蕙BB在文中亦坦言現時香港情況混亂，勸喻大家別在網上散播仇恨的言論，「快啲將香港變返和平福地」。

藝人王夏蕙昨日亦於facebook撰文，表示自己在擔心要穿哪種顏色的衣服，更抽水稱如果穿錯顏色就會被打。（「王夏蕙」fb專頁圖片）

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藝人黃夏蕙現時居於三藩市，但仍關心香港狀況。她昨日（23日）於fb撰文，表示下月3日將獨自回港，現非常擔憂當日應身穿何色衣服，更抽水稱：「而家喺香港地，着衫啲顏色配搭都好大件事，揀錯色就等於生死一線，黃同藍就己經唔着得啦！頂你個X，依家黑同白又唔着得！究竟想市民點X樣呀？」

她在文中又坦言即使自己年老，但仍清楚知道何為良知及人性。（「王夏蕙」fb專頁圖片）

夏蕙BB於文中又提及自己丈夫－「香港賽車之父」潘炳烈：「你哋話我怕死，可以叫潘Sir陪我一齊返咪無事？」她諷刺稱丈夫以前亦曾當過警察，所以信不過，隨即笑言：「我有個提議，黑底白花嘅衫，應該安全啦！係唔係？」

元朗黑夜後着咩顏色好？

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她在文中坦言，即使自己年老，但仍清楚知道何為良知及人性，「依家唔係60年代呀，若要人不知，唔好太白癡，好唔好？」她知悉香港現時情況混亂，遂希望盡快變回正常，「快啲將香港變返和平福地，等我返得安心啲。」

夏蕙BB更呼籲網民放下仇恨，不要在網上散播任何一方的言論，「我係老人家，只係想世界和平，開開心心！無興趣火上加油！咪X再搞X我部電話呀！」

不少網民大讚夏蕙BB敢言，「夏蕙姨，你好可愛」、「講得好，好人一生平安」、「值得尊敬嘅夏蕙BB」、「你果然係香港最貼地嘅女神」。

（「黃夏蕙」fb專頁）