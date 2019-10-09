【好人好事】美國女幫受傷蝴蝶移植人工翼　網民感動見證重生一刻

愛護大自然或者可以由救助小昆蟲做起，最近來自美國堪薩斯州的一女子Katie VanBlaricum於facebook專頁分享拯救蝴蝶的經歷。Katie稱，當地動物園得悉她精於製作昆蟲標本，於是主動聯絡希望她可以為一隻受傷的蝴蝶重製人工翅膀。她於是從其他蝴蝶標本取出翅膀，成功為該隻可憐的蝴蝶加上人工翼。網民見證牠可以再次自由飛翔的時候，都表示非常感動。

最近來自美國堪薩斯州的一女子Katie VanBlaricum於fb專頁分享拯救蝴蝶的經歷。（「Insert Art」fb圖片）

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Katie從事昆蟲標本生意「Insert Art」已有近14年，商店主要售賣昆蟲標本作藝術或科學用途，她亦曾為不同的蝴蝶重製雙翼，令牠們得以重生。當地有動物園得悉她的豐富經驗，於是希望她能救助一隻受傷瀕危的帝王斑蝶（Monarch Butterfly）。

Katie成功為該隻受傷蝴蝶進行「換翼手術」。（「Insert Art」fb圖片）

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Katie指為蝴蝶換翼的過程並不困難，但因為今次是隻活生生的蝴蝶，牠會不斷掙扎，所以動作要夠快才可以順利換上新翼。Katie亦有於fb專頁上載片段示範換翼的過程，可見她從其他蝴蝶標本剪下所需要的翅膀後，就用膠片為該隻受傷的蝴蝶固定翅膀的位置，並小心地剪去左翼受傷的部份。

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最後她用強力膠接駁新翼及蝴蝶的左翼，「手術」只需5分鐘即完成。不過蝴蝶仍非常虛弱，Katie於是把牠放在滿佈花蜜的海棉上，讓蝴蝶可以一邊吸食一邊休養。數天後，蝴蝶逐漸康復，Katie即在屋外放生，她亦拍片見證蝴蝶重獲新生、自由飛翔的感動一刻，引來大批網民讚好。

網民表示感激Katie的愛心，成功救助小生命，Katie稱該隻蝴蝶似乎把她當作是救命恩人，不時飛回來在她家休息，「每隻昆蟲都是獨一無二，只要大家願意多點了解牠們，其實昆蟲亦是一種很可愛的生物」。

（Boredpanda、YouTube）