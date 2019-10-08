細佬掉洗車海棉、毛巾與衣服同機洗　阿哥鬧爆：你腦子進水了嗎？

要節省用水，不少人亦會一次過把骯髒的衣物塞滿洗衣機內，但近日台灣就有網民大呻自己的弟弟做了史上最錯的事。樓主解釋，弟弟有次用毛巾及海棉洗車後，竟放入洗衣機與衣服同洗，樓主一打開見狀非常崩潰，大罵弟弟離晒譜。不少網民亦表示非常同情樓主，又笑言弟弟今次「大整蠱」、「太混蛋了吧？」認為要「家法伺候」、「下次就拿他的衣服來擦車吧」。

原來弟弟有次用毛巾及海棉洗車後，竟放入洗衣機與衣服同洗，樓主一打開才得悉此崩潰真相。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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樓主近日於fb群組「爆怨公社」抱怨弟弟「超級大整蠱」。他稱弟弟本來不理家務，但昨天弟弟洗完車後，竟然把抹車的毛巾，還有用作打蠟的海棉一下子掉進洗衣機清潔，完全無視機內有其他人的衣服，結果就一起洗了。

後來樓主發現即大發雷霆，怒罵弟弟：「你腦子進水了嗎？」又大呻他毫無常識，「你不幫忙刷廁所、掃地、洗衣服、整理家裡，就算了！也不要搞破壞嘛」。

他崩潰求救網民如何處理弟弟，不少網民紛紛留言建議各種邪惡報復方法，「在他內褲加辣椒粉回敬」、「把他也丟進去洗乾淨」、「路邊掃點沙倒進他洗車精跟蠟裏」、「下次他洗自己衣服的時候記得倒餿水」。

部份網民表示非常無奈，「他的腦簡直裝屎」、「他是忘了那個不能洗，還是存心要氣死你」、「叫他滾出去，生活習慣爛到不行」、「直接拖出去斬好了」。亦有網民坦言其實弟弟這種要人善後的行為，其實非常令人討厭又自私。

（fb群組「爆怨公社」）