【超感動】台媽沙灘睇日出遇情侶求婚　拍下單純浪漫一刻網上瘋傳

日出、日落往往是浪漫時刻，台灣一名媽媽到沙灘看日出時，遇見一對情侶趁在美景前求婚，台媽無意間拍下浪漫一刻，兒子其後把「愛的定格」分享到facebook，迅速吸引大批網民眼球，紛紛被閃爆大讚「太美了吧」、「我也想被男朋友這樣的求婚啊」。

台媽意外拍下一對情侶在日出前求婚的浪漫一刻，其後兒子分享到網上，望尋回情侶贈上相片，以示送上祝福。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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來自宜蘭的男網民昨日（5日）於fb群組「爆廢公社」上載相片，表示媽媽於早晨時分到當地的頭城雙獅海灘散步，碰巧遇到日出就駐足欣賞，卻見到一對情侶於岸邊附近求婚，遂隨手舉機拍攝。相中可見男方向女方單膝下跪，手中捧着結婚戒指盒，雖然未知女方有否答應，但在晨光中求婚的一刻，已是十分浪漫。

樓主表示希望把相片送贈給該對情侶當作祝福禮物，帖文迅速被網民轉發，一天已獲逾萬個讚好，網民紛紛表示非常感動，又大讚樓主媽媽的拍攝角度非常精準，攝下了「天底下最美一幕」。他們稱：「好浪漫唯美喔！」、「so sweet！」、「祝福這對情侶」、「最強側拍」。

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不少網民讚賞這種單純的求婚方式，認為更顯得彌足珍貴，「比起一切物質，一段愛情最重要的還是雙方對彼此的重視」、「看見了他們深愛對方啊」、「比起人海圍觀或是大費周章的求婚派對，我覺得這樣更難忘」。

（fb群組「爆廢公社」）