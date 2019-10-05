台男帶明星照幫襯「快剪」　阿姨話很了解　慘變龍珠菲利笑死網民

撰文：聯合新聞網
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快剪快又方便，因簡單的修剪不太容易出錯，幸運時還會遇到神手設計師，剪出來的髮型媲美高級沙龍，不少人都覺得CP值超高。近年來台灣男士們流行將兩側推高，頭頂留厚抓出造型的「Textured Crop」頭，帥氣涼快又好整理，找快剪店也不容易失手－－才怪～有人就踩中這萬中無一的雷！
網友日前到快剪店剪髮，未免剪髮阿姨失手，特別帶了張男星帥照給她參考，阿姨見狀立刻拍胸保證：唉喲！年輕人流行什麼？阿姨我很了解啦！我幫你剪流行的髮型～～結果就是……
理想與現實。 （Facebook@爆廢公社）
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原PO將新髮型分享到FB社團，哀嚎雖然自己也喜歡菲利，但完全不想變成他呀！爆笑言論讓網友笑到歪腰，然而有人一針見血指出，這髮型與其說是菲利，更像三峽神豬祭典遊行的特等大豬公啊啊啊！（點圖看網民留言▼▼▼）
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到底要如何在快剪剪出盧克伊雲斯的帥度呢？網友曝「說要剪油頭就好」，現階段則建議原PO乾脆把後腦勺剃光，看起來會比較自然。不過啊，從留言來看，原PO最介意的不是髮型被毀，而是親親女兒看到新髮型後翻了一個巨大白眼，然後就不認他了！
不認他了！不認他了！不認他了！
請允悲。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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