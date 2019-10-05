台男帶明星照幫襯「快剪」　阿姨話很了解　慘變龍珠菲利笑死網民

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

快剪快又方便，因簡單的修剪不太容易出錯，幸運時還會遇到神手設計師，剪出來的髮型媲美高級沙龍，不少人都覺得CP值超高。近年來台灣男士們流行將兩側推高，頭頂留厚抓出造型的「Textured Crop」頭，帥氣涼快又好整理，找快剪店也不容易失手－－才怪～有人就踩中這萬中無一的雷！

網友日前到快剪店剪髮，未免剪髮阿姨失手，特別帶了張男星帥照給她參考，阿姨見狀立刻拍胸保證：唉喲！年輕人流行什麼？阿姨我很了解啦！我幫你剪流行的髮型～～結果就是……

理想與現實。 （Facebook@爆廢公社）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

原PO將新髮型分享到FB社團，哀嚎雖然自己也喜歡菲利，但完全不想變成他呀！爆笑言論讓網友笑到歪腰，然而有人一針見血指出，這髮型與其說是菲利，更像三峽神豬祭典遊行的特等大豬公啊啊啊！（點圖看網民留言▼▼▼）

+15
+14
+13

到底要如何在快剪剪出盧克伊雲斯的帥度呢？網友曝「說要剪油頭就好」，現階段則建議原PO乾脆把後腦勺剃光，看起來會比較自然。不過啊，從留言來看，原PO最介意的不是髮型被毀，而是親親女兒看到新髮型後翻了一個巨大白眼，然後就不認他了！

不認他了！不認他了！不認他了！

請允悲。

台灣奶奶視力退化　炒菜誤藏「百潔布」　網民爆笑：清清腸胃
打開洗衣機驚見翻肚老鼠勁崩潰　網民：第一次見咁乾淨嘅米奇
台男剝蝦剝出孫中山人臉　網民：趕快跪下顯靈了
台南鱔魚意麵甜過全糖鮮奶茶　網民笑言落錯單：你沒說微糖
台奶奶為追男孫　逼大肚媳婦以湯代水兼禁食藥　釀併發症胎死腹中
台灣小學生書法寫「迫不及待」　人字合一笑爆網民：很有畫面

延伸閱讀：

他曝宜蘭超狂美食一日遊 網見行程表大笑：蔥油餅厭世之旅？

超商領寄杯咖啡該不該排隊？他發問掀兩面論戰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。