台男帶明星照幫襯「快剪」　阿姨話很了解　慘變龍珠菲利笑死網民

快剪快又方便，因簡單的修剪不太容易出錯，幸運時還會遇到神手設計師，剪出來的髮型媲美高級沙龍，不少人都覺得CP值超高。近年來台灣男士們流行將兩側推高，頭頂留厚抓出造型的「Textured Crop」頭，帥氣涼快又好整理，找快剪店也不容易失手－－才怪～有人就踩中這萬中無一的雷！

網友日前到快剪店剪髮，未免剪髮阿姨失手，特別帶了張男星帥照給她參考，阿姨見狀立刻拍胸保證：唉喲！年輕人流行什麼？阿姨我很了解啦！我幫你剪流行的髮型～～結果就是……

理想與現實。 （Facebook@爆廢公社）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

原PO將新髮型分享到FB社團，哀嚎雖然自己也喜歡菲利，但完全不想變成他呀！爆笑言論讓網友笑到歪腰，然而有人一針見血指出，這髮型與其說是菲利，更像三峽神豬祭典遊行的特等大豬公啊啊啊！（點圖看網民留言▼▼▼）

+ 15 + 14 + 13

到底要如何在快剪剪出盧克伊雲斯的帥度呢？網友曝「說要剪油頭就好」，現階段則建議原PO乾脆把後腦勺剃光，看起來會比較自然。不過啊，從留言來看，原PO最介意的不是髮型被毀，而是親親女兒看到新髮型後翻了一個巨大白眼，然後就不認他了！

不認他了！不認他了！不認他了！

請允悲。

延伸閱讀：

他曝宜蘭超狂美食一日遊 網見行程表大笑：蔥油餅厭世之旅？

超商領寄杯咖啡該不該排隊？他發問掀兩面論戰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：