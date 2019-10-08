【禁蒙面法】寶琳站接駁巴滿座站站停　居民鬧爆：畀港鐵玩死

港鐵今早（8日）重開大部份車站，但有13個車站仍需關閉，包括將軍澳站、坑口站、寶琳站等，令將軍澳區交通今早一度出現大混亂，大批居民排長龍等港鐵接駁巴士前往調景嶺站，惟不少人網上鬧爆安排混亂，即使巴士於寶琳站已塞滿人，職員仍然堅持要司機站站停車，結果撞正大塞車令車上乘客極度鼓譟，鬧爆「真係畀港鐵玩死」。

由於港鐵將軍澳站、坑口站、寶琳站仍關閉，大批居民一早排長龍等待港鐵接駁巴士前往調景嶺站。（「TKO_Secrets」fb圖片）

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不少網民今早於facebook群組「TKO Secrets」鬧爆港鐵安排不當，其中有人發帖指一早於寶琳站外等待接駁巴士前往調景嶺站，當時已見到人龍「打蛇餅」，她指後來上到車以為可以直達目的地，詎料聽到站頭職員向司機稱，要先到坑口站接載多5位乘客，才經將軍澳站最後才駛向調景嶺站。

因為港鐵職員堅持滿載亦要站站停，車上大批乘客感到極度鼓譟，不少人及樓主最後於將軍澳站下車行去調景嶺站。（「TKO_Secrets」fb圖片）

樓主大呻途中遇塞車，塞足一小時才到達坑口站，但其實車廂內早已滿客，上多5人後只是逼上加逼，不少乘客要求司機飛站直達調景嶺站，連司機也同意，但身穿粉紅色背心的港鐵職員卻表明拒絕，強調要按已安排路線先去將軍澳站，然後才去調景嶺站。

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車上大批乘客聽後極度鼓譟，不少人及樓主最後於將軍澳站下車行去調景嶺站。樓主直言今早九巴亦車車滿客，如非沒有選擇根本不會搭港鐵，「想問港鐵咩行政安排呀？寶林唔上滿要去坑口上5個人，上滿人又要去將軍澳站，畀佢玩死」。樓主稱後來終於到調景嶺站，但站外亦人山人海，坦言又不知要花多少時間等上車。

不少將軍澳居民亦有同樣感受，坦言無論等巴士、的士、小巴亦花了不少時間，就算見到有車亦因為載滿客而飛站，令人非常無奈。他們表示：「行路都快過佢！」、「將軍澳淪陷。」、「我仲未等到上接駁巴士，等咗30分鐘。」、「踩單車啦，應該仲快！」、「次次搭shuttle都係中伏」。

（fb群組「TKO Secrets」）