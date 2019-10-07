好友馬蹄露受傷　網民籲割席　黃夏蕙勸冷靜：感情永遠割唔到

行政長官林鄭月娥上周五（4日）宣布引用《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，引發多區衝突，昨日多次發生「私了」事件，包括藝人馬蹄露疑因拍攝示威者毀壞櫃員機引發衝突，被打至頭嘴流血。 馬蹄露好友黃夏蕙（夏蕙BB）得知事件後即後facebook專頁發文，直指對事件感到「唔舒服」，又勸一眾網民保持冷靜和理性，但網民卻反建議她了解事實後與對方割席，令她不禁留言大嘆：「我都87歲，感情係永遠割唔到，你到我年紀就明白。」

藝人黃夏蕙昨凌晨發文，指對好友馬蹄露被打一事感到「唔舒服」，呼籲一眾網民保持冷靜同和理性。（黃夏蕙facebook圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

深受網民歡迎的夏蕙BB昨日發文直線抽擊《禁蒙面法》，稱對規例感到「好亂」，擔心日後化厚妝外出時會被指刻意隱藏身份而觸犯法例，又寸爆稱憂心一旦要到警署會「畀人摸」，引來網民熱議。不過她事後向傳媒表示，帖文並非由她所發，直言「呢次水洗都唔清」及「完全唔代表我」，又指要與經理人割席。

事隔不足一日，黃夏蕙的好友馬蹄露昨晚因以手機拍攝示威者破壞中國銀行櫃員機，並疑言語挑釁示威者，結果反被人襲擊致頭部流血，混亂間遺失手機。事後夏蕙BB在fb專頁發文，直指「我個心好唔舒服」，苦口婆心勸一眾示威者保持冷靜理性，「左手打右手，兩隻手都受傷，又何苦呢」，認為應以和平方法向政府表達意見，「200萬人和理非遊行遠比破壞傷人嘅威力更加大，更厲害」。

夏蕙BB昨日發文直線抽擊《禁蒙面法》，引來網民熱議，不過她事後向傳媒表示，帖文並非由她所發，直言「完全唔代表我」。（黃夏蕙facebook圖片）

帖文引來網民留言，不少人認為馬蹄露「先撩者賤」，力勸夏蕙BB與對方割席，「你老友撩事在先，佢真係你老友嗎？」、「Bb割啦，冇咗班藍絲，但係你有我哋」。不過夏蕙BB留言回應時則表示，自己亦有看過相關片段，又慨嘆近日被不少朋友割席，「不過我都87歲，感情係永遠割唔到，你到我年紀就明白」，呼籲網民「乖乖哋，大家都唔好咁衝動啦」。

另有網民笑言夏蕙BB特意選用有多幅雀鳥圖片為背景的相片，似是意有所指，「BB專登搵咗『了』做backdrop」，也有人希望她解釋帖文的意見是否屬於她，質疑內容或由經理人代寫。

（黃夏蕙fb專頁）