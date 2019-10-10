愛狗男患社交恐懼　難開口與人交流　手臂紋特別字句助克服障礙

對於養寵物的人來說，看着毛孩可愛的樣子，無論是甚麼煩惱也能一掃而空。美國一名跨性別男生是名副其實的狗痴，每逢看到狗狗都希望與牠們互動，不過他患有社交恐懼症，平日與人溝通遇上不少困難，他因此想到於手臂上紋上「特別字句」，幫助自己與人打開話匣。

高斯文對紋身非常滿意，又對網民喜歡他的紋身感到意外。（fb「Chase Grossman」圖片）

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現年22歲的高斯文（Chase Grossman）是一名患有社交恐懼症的跨性別男生，平日與他人溝通時，常常因恐懼及焦慮而不敢開口。高斯文非常愛狗，家中養有12歲的治療犬Lily，人狗相處能紓緩他的緊張和不安。

由於高斯文於一個公園工作，每當他看見有人帶同家中的狗狗散步時，他都很想上前與對方的毛孩互動，撫摸牠們及一起玩耍，不過他卻不知如何向狗主開口。以往讀大學時他曾和朋友開玩笑，說：「其實讓人們『看到』我想摸他們的狗，不是比要我『告訴』他們更容易嗎？」

22歲的高斯文患有社交恐懼症，愛狗的他早前於手臂上紋上「特別字句」，幫助自己與人打開話匣。（fb「Chase Grossman」圖片）

早前高斯文到了被他形容是「愛狗城市」的波特蘭（Portland）旅遊，更在那裏將他的玩笑變成永久留於身上的紋身，「那裏有很多狗容許我撫摸，當我告訴其他狗主有關紋身的想法時，與我交談的每個人都很喜歡」。

高斯文於是到一間紋身店，要求師傅於其右手前臂紋上「CAN I PET YOUR DOG?」（我可以摸你的狗嗎？），並將相片上載與其他狗主分享，獲得多個讚好。網民的反應令他非常意外，「我很驚訝紋身受到如此多人關注，有人甚至說想要一樣的紋身，有從來不想紋身的人更說『如果我有紋身，應該就是這樣』」。

高斯文說，別人看到紋身時都會大笑，甚至質疑圖案不是真的，他對這獨特的紋身非常滿意，因紋身成功協助他與人打開話匣，「天才與愚蠢之間有一條界線，這紋身對我來說介乎『快樂的中間』」。

（綜合）