一睇以為虐畜！　狗狗耳朵縫鈕扣嚇壞路人　咁做原來有原因？

毛孩健康與小朋友一樣，均需要細心呵護，但怎會有人狠心得在狗狗耳朵上縫鈕扣？有網民今晨於facebook群組分享相片，可見一隻黑色短毛狗的耳朵上竟被人縫上了7顆鈕扣，令她不禁求救問道：「這是怎麼了，算是虐狗嗎？」

有網民發現一隻狗狗的耳朵上竟縫有7顆鈕扣，嚇得以為發生虐待動物的事件，幸好有網民澄清鈕扣是用作幫狗狗治療。（fb群組「我要當流浪動物義工救援團隊」圖片）

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該網民今晨於fb群組「我要當流浪動物義工救援團隊」中貼出相片，相中一隻黑色短毛狗狗的右耳上，竟被縫了7顆大小不一的藍色鈕扣，而左耳則無大礙，驟眼看令人聯想到涉及虐待動物行為。

為狗狗感心痛的樓主即時向網民求救，指不清楚狗狗有否被虐待，故猶豫應否帶牠求醫，帖文引起熱議。雖然引起虐畜的爭議，但有網民搜尋資料後留言解答，指狗狗並非受虐待，而是正接受「耳血腫」治療。

狗狗的右耳上縫有7顆大小不一的藍色鈕扣，而左耳則無大礙。（fb群組「我要當流浪動物義工救援團隊」圖片）

毛孩用力搔癢或是搖頭時，有機會意外令耳朵的血管破裂，導致耳血腫。（資料圖片）

翻查資料，毛孩用力搔癢或是搖頭時，有機會意外令耳朵血管破裂，如血液流到耳朵皮膚與軟骨之間的空腔，便會形成血包導致耳血腫，外觀上會像一個凸起的小紅點，摸下去感覺如水泡，會令毛孩感到疼痛。如不及時處理，狗狗或會因感到耳朵有異物而繼續大力搖頭，有機會令情況變得更嚴重。

獸醫遇到這情況，大多會以針刺破血腫抽出血液，但這方法的復發機會很高，因此現時一般會為毛孩麻醉開刀清除血塊，部分會再為毛孩耳朵縫上鈕扣，目的是以縫線封閉皮膚與軟骨之間的空腔，靠鈕扣面積為牠們的耳朵施加壓力，以協助排出空腔內殘留積血。