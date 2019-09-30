狗狗呠極都唔走　台媽叫囝囝幫忙「移開路障」　結果氣壞媽媽

正所謂「好狗唔攔路」，但呢隻「攔路狗」卻深得小朋友喜愛。台灣一名媽媽日前開車載着2名兒子外出，遇上鄰家的狗狗攔在路中心不願離開。台媽響號無效後只好請兒子下車「移開路障」，詎料兒子不但幫不上忙，更直接蹲下跟狗狗玩起上來，摸到牠翻肚非常享受，令媽媽氣壞。

台媽開車載着兒子離開住所時，發現路中心有「攔路狗」，請兒子幫忙請移開時，結果出人意表。（fb專頁「果孩子與黑豆」短片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

+ 2

「玩狗」影片其後上載到facebook專頁「果孩子與黑豆」，顯示媽媽開車載着2名兒子外出時，在家門外的路中心遇上「路障」──鄰家的狗狗，她指等了10秒，再按一次喇叭，狗狗也不理會她，繼續超梳乎地攤在路上，「再按（喇叭），連頭也不抬」。台媽於是請小孩下車移動「障礙物」，惟「障礙物」相當不合作，更躺下討摸摸。

2名兒子曾蹲下嘗試拉開狗狗，但其中一人不夠力，失平衡向後跌了一下；詎料失敗後，他們竟直接坐下跟狗狗玩耍，更開始摸摸其肚子，玩得不亦樂乎，狗狗亦非常享受，而車上的媽媽相信已氣壞。

台媽開車載着兒子離開住所時，發現路中心有「攔路狗」，請兒子幫忙請移開時，結果出人意表。（fb專頁「果孩子與黑豆」截圖）

影片吸引不少網民大讚可愛，「沒留下買路財不讓」、「路霸出現必須抱緊處理」，笑言小孩沒有認真幫忙。台媽則笑指拆除大隊有假公濟私，混水摸魚之嫌，而「障礙物」臉皮太厚，「完全無視道德禮法、交通規則」。

（fb專頁「果孩子與黑豆」）