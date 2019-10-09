澳洲推新郵票樹熊、袋鼠戴「豬咀」？　真相原來係咁！

香港反修例風波持續4個月，連串示威引起全球關注，近日有網民發現疑似澳洲郵局推出一系列郵票，主題為不同動物戴上「豬咀」，引發是否撐香港示威者的聯想，因而引來內地網民批評。事後有網民澄清，原來相關「郵票」其實是一間澳洲本地速遞公司的宣傳貼紙，主題是環保，跟香港完全沒有關係。

近日網上瘋傳澳洲郵局推出一系列郵票，主題為不同動物戴上「豬咀」，令人不禁懷疑當局為香港發聲。（Sendle圖片）

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據網上流傳的疑似澳洲新郵票所見，全系列共有4款，全部以澳洲動物為主題，樹熊、袋鼠、胡錦鳥及布氏副鮗魚均戴上「豬咀」，有人即時聯想到或與香港近日反修例風波有關。不過「豬咀」郵票卻惹來部分內地網民不滿，質疑澳洲郵局干涉香港示威「作反了」，狠批「竟公然撐暴徒」，強調郵票不應具政治意識。

不過，事後有網民澄清，解釋該系列「郵票」其實非澳洲郵局發行，而是一間澳洲當地速遞公司於上月推出的宣傳貼紙，主題為推動減少包裹運送時的碳排放，並非「撐香港」，而在各款貼紙的右上角，亦清楚寫明「100% Carbon Offset」，有網民建議下次瘋傳任何「呃like」帖文時，大家都應先小心求證，「不要做謠言幫兇」。

（綜合）