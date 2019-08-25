智利台食店撐港反修例　數十人踩場唱中國國歌掛國旗兼閘外便溺

香港政府提出修訂《逃犯條例》引發爭議，持續逾2個月的示威活動引起全球關注，海外亦有人因撐反修訂而起爭執。日前智利一間台式食店在facebook發表支持香港反修例的言論後，當地數十名華人組隊到店內搗亂，包括在店面前大唱國歌，又在店內高掛五星紅旗，晚上更有人在閘外便溺，有傳該店因此被迫暫時停業。台灣外交部對有關行為予以強烈譴責，「並對中國僑民粗暴及非理性的舉止予以唾棄」。 片段近日在Twitter及外國論壇Reddit瘋傳，不少報稱是來自中國的網民也忍不住批評，「都移民到國外居住，素質還是沒改變」、「身在大陸，深感羞愧！」

數十名華人在智利圍堵聲援港人的台式食店。（Twitter片段截圖）

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事源一間位於智利首都聖地亞哥的台式小食店「Pollo Chang」，其台籍老闆早前在私人facebook帳戶發文聲援香港及支持反修例，結果當地數十名華人組隊到店搗亂，短片在網上瘋傳。短片可見，大批華人在店外手持五星紅旗高聲唱國歌，其後闖入店內懸掛五星紅旗，令店家不能正常營業。網上更有相片顯示，有人晚上有人在閘外便溺，有傳該店因不斷受到滋擾，被迫暫時停業。

至晚上更有內地人在閘外便溺，行為令人咋舌。（Twitter片段截圖）

片段近日在Twitter及外國論壇Reddit瘋傳，大批網民批評短片中的人士行為粗暴缺德，怒轟此舉令人感羞恥，「讓你們見證真正的中國人」，認為有關舉動無法得到國際支持，亦有自稱來自中國的網民「幫理不幫親」，痛斥「都移民到國外居住，素質還是沒改變」、「身在大陸，深感羞愧！」

貼出短片的微博網民稱有關舉動是「愛國華人華僑正在對他們進行愛國主義教育」。（微博截圖）

但微博的內地網民則斥責小食店老闆是台獨分子，又曾在私人fb發表「歧視同胞」及港獨言論，而一班愛國華人華僑只是對他進行「愛國主義教育」。有網民上載微信群對話截圖，當中有人向老闆稱台灣是中國不可分割的一部分，但亦有內地人支持香港市民爭取真普選，「大陸沒有普選，不去支持香港，有什麼資格去嘲笑香港」，更坦言內地人可繼續走自己的路，「但請不要嘲笑爭取民主自由的香港」。

（綜合）