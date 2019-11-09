台阿婆索錢狂買靚衫SK-II　兒子拒情緒勒索　不再付錢被怨不孝順

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

乞丐的媳婦你好。U好（編按：台灣網絡用字，即孝順）到底是什麼鬼東西呢？

U好是一件很玄的東西，如影隨形。喔，我不是要唱王菲的歌，而是要強調「如影隨形」四個字。對於華人來說，U好就是一輩子都要奉行的道德標準，誰叫百善孝為先。有本書叫做《孔子家語》，講了一個故事，舜的老爸很愛打人，但是如果毒打的時候，舜會逃跑；但下手輕一點就讓老爸打。為什麼孔子會說這個故事呢？因為有個弟子叫做曾參，就是被誤傳殺人的那個曾先生。他因為被老爸誤會，於是被毒打了一頓，差點被打死，但是被打完後，還要裝作很開心的樣子，孔子便說了這個故事，教訓曾參，不可以陷父親於不義，畢竟父親打死兒子，可能會後悔，別讓父親不開心。

看清楚沒有？這就是儒家系統的U好。打你是應該，不打你是悲哀。你能做的選擇就是躲，別讓他打死，或是受，反正打了也不會死。

那麼，這種U好該不該在現代的華人社會中存續呢？當然不應該。我認為的孝順，是因為愛而彼此照顧，但不是單面向的要求對方要怎麼做，甚至是因為這樣的觀念，而逼迫自己犧牲小我（孩子）完成大我（爸媽）。事實上，所有的父母子女間關係，都不該是基於這種情緒勒索而來，我把你養大，所以你要回報我，有點文化水準的還會說，「嗟哉斯徒輩，其心不如禽。」不孝順，連禽獸都不如呢！

網紅律師呂秋遠解釋傳統孝順的意思，認為不能盲目順從父母。（《BB來了》劇照）

所以，聽完了我對於U好的想法，你應該支持哪一邊？

坦白說，關你屁事。那是你老公的媽，不是你的。你也知道他媽不該這麼勒索他，但是你又會附帶說，父母有生養之恩。生養之恩就可以勒索嗎？況且你還知道，其實養大你老公的人，是他的外婆，不是他媽。介入這場戰爭，想要說服誰，你是有事嗎？你要婆婆節省點，輪不到你說；你要老公別給錢，也不是你該做的。親愛的同學，母子關係很僵，那就很僵，不是什麼關係都一定要改善。繼續僵下去，也是人生的一種方向，為什麼要變柔軟？建立在一方委屈的柔軟關係，難道就是好的嗎？

我當然贊成不要給錢，因為照顧父母這件事，是在自己行有餘力，而且對他們有愛的時候，才必須做的事情。有些長輩，就是無底洞，他們會把你的錢拿去捐給賭場、奇怪且不會成功的事業、韓氏直銷、萌萌團體，就是不會管你的死活，既然如此，你又何必被他們綁架？說說真的，你可以拿婆婆的眼霜、SK-II來用，但就是別介入他們母子的關係，更何況，你根本就知道誰是對的。這種事，你可以不管，但是不要想兩面討好。最後，話說，你有沒有關心你爸媽過得好不好？別老是管別人的爸媽，好嗎？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）