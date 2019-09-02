孩子在校受欺凌怎麼辦？　網紅律師神解答：不可能杜絕，只能…

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

這位年輕媽媽，你要知道，惡意的批評或辱罵，本來就像是台北的雨一樣，你是無法阻止的。關於這個，從玻璃心到鋼鐵人的心路歷程，我太有經驗了。

就這麼說好了，你以為你的孩子言行舉止良好、功課不落人後、心地溫柔善良，那些人就會放過你的孩子嗎？如果你覺得會，那你未免也好傻好天真。我認真的告訴你，你的孩子，或是你，無論做得多完美，就是會有人討厭你，也會有人明裡暗裡對你們說三道四，你不能痛扁他們的臉，也不該撕裂他們的嘴，你應該檢討，自己有沒有做錯事？有，就改變自己的行為；沒有，就繼續自我感覺良好。但是請你要注意，你之所以改變，也不是為了杜絕批評，因為不可能杜絕的。你要做的，是讓自己燦爛的活著，然後昂首的繼續做自己喜歡的事。這年頭，時間這麼寶貴，怎麼好意思去浪費，討論別人的是與非？

律師呂秋遠稱，女事主不妨趁機告訴孩子這個社會本來就有「狂風暴雨」的存在，讓他學會走出溫室。（示意圖，《告白》劇照）

覺得受傷，是因為在意

是的，你別禁不起罵，也別過度保護孩子，否則以後對孩子也不好。畢竟有人就喜歡浪費時間在你或孩子身上，把他們垃圾情緒往你身上倒。所謂的霸凌，是指你會因為對方這樣的集體攻擊而受傷。這年頭，人在江湖飄，哪能不挨刀？被不認識的、認識的人，陰損幾句是很正常的，你覺得受傷，是因為你在意。如果只是幾個人罵你孩子，這怎麼會稱得上是霸凌？難道你希望孩子在無菌室中長大，在這個溫室中，所有人都對他呵護備至，沒人對他口出惡言？然後出了溫室，才發現這個社會本來就有狂風暴雨的存在？所以，你應該做的，並不是急著把批評歸類為霸凌，如果因為幾句話就走不出來，這樣人生會很難過的。畢竟那還是跟你孩子人生無關的人，所做的行為，如果以後他被老闆罵兩句（大部分都不會只有兩句），那豈不是要學屈原去跳汨羅江？

你要知道，嘴巴長在別人身上。人家本來就有他的權利講出任何話，這些話有不同的動機，或許為了想紅、為了他的正義感、為了他的理念、為了他的利益、為了他錯誤的觀念、為了他看不慣這個世界、為了他無端就是討厭你。他講出的話，某種程度上代表他自己的品格，所以那是他的問題，不是你的問題。既然如此，為什麼要用別人所做的事情來懲罰你自己呢？

呂秋遠績指，女事主跟孩子該關心的對象，是家人與朋友，而不是為辱罵他們的人而難過。（示意圖，《告白》劇照）

不用理解跟你無關的人

很多人擔心在網路時代，自己活在同溫層裡，看不到觀念上的盲點。但是關於辱罵或惡意的批評，其實你一點都不用在意活在自我感覺良好的氛圍裡，因為你根本不用去理解那些跟你無關的人，對你或是孩子的看法。他們既然跟你的孩子一點關係也沒有，也不瞭解你，你又何必去在意他對你孩子的看法？你跟孩子應該關心的對象，是親密的家人、真正的友人，他們給你的肯定與擁抱，至於那些人，其實本來跟你們的人生是絕緣體。如果他們可以藉由辱罵你的孩子得到一些快感，這不也是一種做功德的表現嗎？這不是鴕鳥心態，而是時間太少，你得把時間用在最寶貴的家人與朋友身上，怎麼好意思拿來難過與生氣？

所以，下次有人罵你孩子，你或孩子可以直接回應，欸，你哪位啊？

文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）