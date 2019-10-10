【侮辱人格】內地幼稚園生吃飯太慢入廁所食　教育局：孩子是自願

讀幼稚園的小朋友吃飯可能慢一點，吃得再慢也不應該叫孩子入廁所吃飯。內地陝西省一間幼稚園的教師，見小孩小吃飯太慢，竟要求他們入廁所吃，有家長稱自己的小孩一天三餐都在廁所吃，而且不是個別事件。家長們憤而要求園方交出閉路電視錄影，園方一度稱閉路電視損毀看不到，後來承認確有此事，已由當地教育局介入調查，當局初步指小孩是自願入廁所吃飯，教師未有強逼。有家長大呻，女兒夾硬吃下熱辣辣的飯菜，導致喉嚨燙傷，醫生建議要放慢吃飯速度，惟女兒解釋害怕吃得慢要入廁所吃。

內地有幼稚園罰吃飯慢的學生入廁所吃。(微博圖片）

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日前，陝西省渭南市大荔縣京師童迪幼稚園有家長爆料，稱校方要求吃飯太慢的小孩入廁所吃。家長小李稱女兒一個月前說喉嚨痛，以為是感冒帶她到醫院檢查，醫生指可能是吃飯吃太快，導致喉嚨被燙傷，建議女兒放慢速度吃，自然會好起來。

小李和女兒提及吃飯的事，她表示如果在學校吃得慢，會被老師叫到廁所吃，自己已經在廁所吃過幾次，所以每次都要迅速把飯吃完，就算飯菜多熱也盡快放入口。小李聯絡其他家長，發現他們的孩子都說吃得慢會被罰入廁所吃。該幼稚園每班的課室都是一套的房間，大間是學生上課、吃飯和睡覺的地方，旁邊的小間就是廁所，有3個大便池、3個小便池，吃得慢就要進去吃。

家長小張稱，孩子經常被叫到廁所吃飯，有時早午晚3餐都要去廁所吃，孩子抱怨廁所味道大，難有食慾，但自己本身吃得慢，所以沒辦法。家長們發現不少孩子曾入廁所吃飯，日前（8日）一同到幼稚園要求查看閉路電視，但校方聲稱閉路電視壞了，同日縣教育局介入調查，初步認為孩子是自願走入廁所吃飯，教師並未強逼；下午時分，校方修復閉路電視，家長查看紀錄發現不時有小孩拿着飯碗入廁所，還有孩子吃完飯走出來。

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翌日，校方終承認事件並道歉，稱會改善做法，歡迎家長隨時監督，當地教育局監察室介入調查。陝西省家庭教育研究會理事、國家二級心理諮詢師賈宇認為，教師用懲罰性方法，例如到廁所吃飯作教育，不能糾正之餘，只會適得其反，可能讓小孩將來對吃飯和如廁兩件事造成恐懼及排斥心理。教育學專家劉鵬認為，廁所吃飯並不衛生，更對兒童身心有影響，對小孩的教育應以關愛為主，入廁所吃飯的懲戒行為具侮辱性，要立即叫停。

內地傳媒翻查發現，2009年1月曾發生類似案件，一名小孩因吃飯有時會吐，老師怕影響他人，要他到廁所吃，最後引來一班家長不滿，最終由園長向小孩道歉，並承諾不會再犯。2009年7月，昆明一個小孩因頑皮被罰到廁所站着吃飯，家長認為是侮辱人格，後來交由校方及教育局調查。

（綜合）