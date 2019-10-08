不滿治療費太貴　內地男失控怒摔病重狗再怒踢　女兒慌張以身擋父

養寵物是一輩子的承諾，不過並非每位主人也願意照顧毛孩終老。內地日前瘋傳一段短片，顯示一獸醫診所內竟發生虐打狗隻的暴力事件，一名男主人疑不滿寵物狗的治療費太貴，而且病情沒有起色，竟從獸醫手上搶過病重的狗隻，將其狠狠摔在地上，更用力怒踢狗隻身體，原本站於一旁的女兒看到父親突如其來的失控行為，只能即時上前以身體阻擋對方。

一名男主人疑不滿寵物狗的治療費太貴，而且病情沒有起色，竟於獸醫診所虐打病重毛孩。（梨視頻截圖）

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事發上周三（2日），安徽一名男狗主與女兒到獸醫診所詢問寵物狗的情況時，疑不滿醫療費用太貴，但病情卻沒有進展，一怒之下從獸醫手中搶過虛弱的狗狗再虐打。

從閉路電視片段可見，男子將狗狗搶過來後，狠狠地將牠摔在地上，再衝上前踢向其腹部，狗狗無力反抗，四肢癱軟在地上。原本站在旁邊的女兒見到爸爸情緒失控，情急下只能以身阻擋，不斷推走爸爸，期間多次以雙手拍打及腳踢，企圖阻止爸爸的動作。由於女孩的力氣有限，獸醫見男子想再次走近傷害狗狗時亦即上前阻止。

獸醫事後向傳媒表示，涉事狗隻確診心臟衰竭，經治療後情況好轉。（梨視頻截圖）

獸醫事後向傳媒表示，涉事狗隻確診心臟衰竭，治療了4、5天也沒好轉，男子覺得自己花了約600元人民幣（約658港元）仍不能醫好，生氣得想直接將狗帶走。獸醫其後表示如他堅持帶走狗隻便要即時付清治療費，該男生氣稱：「狗死了你就不收錢了嗎？」並作出虐打狗隻的行為。

獸醫沒想過男子會有如此大反應，即時表示：「別打了，這錢我不要了。」獸醫又指事發當日曾提出不用即時付款，「當天我說先不收他錢，搶救過來你給我錢，搶救不過來就算了」，但男子似乎不願再為狗隻花錢。幸好狗狗最終救活過來，經治療後情況好轉，可以喝點奶粉休養。

網民得悉事件都直斥男子行為冷血，怒指他不配作為寵物主人，「枉為人父、更不配做人」、「任何生命都應該得到尊重」、「這給孩子造成心理陰影」。亦有人指幸好男子的女兒不像父親，看到不對的行為會挺身阻止，「當女兒的面這麼做。是想自己以後生病了被女兒也這麼扔出去嗎？」、「女孩還努力保護狗狗，好善良」。

（綜合）