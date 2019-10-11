情侶超市放閃　女友坐手推車掀罵戰　網民：沒有公主命享受公主病

去超級市場購物，有些家長會讓小孩坐到購物車上方便照顧，但上面坐一個成年人又是否合適？日前，一名台灣女網民到COSTCO（好市多）購物，發現一位長髮美女坐到手推車上，由男友推着她買東西，網民揶揄道：「這輪椅會不會太大台了」照片引來網民罵戰，認為沒問題的人稱只是一對熱戀期的情侶，卻被一堆「單身狗」罵，反對者則認為是公主病發作，並指其行為丟臉。然而有樂觀單身狗亂入，狂問：「可以跟我說哪一區有擺女友嗎？」

有網民拍到一對情侶到COSTCO購物，女友坐在手推車上。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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台女在facebook群組「爆廢公社二館」上載一張照片，只見一名年輕長髮女子盤腿坐在手推車上，女子皮膚白晢、身型瘦削，穿着短褲和露肩裝，拿起一件貨品與後面推車的男子聊天，相信是她的男友，雖然是成年人，但女子坐在手推車上也沒有不好意思的樣子，看起來很自在。樓主稱能夠理解行動不便的感覺，「但是……這台輪椅會不會太大台了！」

照片引來網民怒轟，質疑手推車有承重力，成年人坐上去會造成損毀，而且也可能有衛生問題，「鞋子這麼髒，哪知道有沒有踩狗屎？請尊重下一個使用者」。更有人批評女子的行為丟臉，「我只覺得她在裝可愛」、「沒有公主命，也要享受公主病 」，有留言戲稱：「女子癱瘓，男友不離不棄，還去逛賣場，好男人不多了。」

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網民亂入急問↓↓

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然而，也有一大批網民認為女子坐上去無傷大雅，表示偶像劇都有這種情節，屬於情侶間的浪漫時刻，反認為是一班單身狗接受不了別人放閃才肆意批評。同時亦有人批評台女偷拍行為，指如有不滿，應叫工作人員處理。

討論的氣氛頗為正經，但仍有網民「錯重點」，笑稱放在上面的應該是商品，問大賣場是否有女友出售，到底放在哪一區，「我也要去賣場買個女友回家」，就算是單身狗，態度也相當正面。

（fb群組「爆廢公社二館」）