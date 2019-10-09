膠紙座點解咁鬼重？台女意外跌落地解開謎團　驚見裏面有嚿「屎」

所謂知人知面不知心，有些用品就算日日看、天天用，可能都不曉得它其實金玉其外敗絮其中……例如日常使用的膠紙座，有人想過它為什麼明明是塑膠製品卻那麼重嗎？

有台灣網友在使用膠紙座時，不小心手滑砸落，竟然掉出一塊灰灰髒髒不知道石頭還是水泥的物品，讓她大感驚奇。（按圖放大）↓↓↓

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難怪那麼重！

看到原PO分享的照片，生平第一次看到的網友們恍然大悟——總算知道膠紙座為什麼都那麼重了。（即睇網民留言▼▼▼）

灌水泥、填沙土……重重的才好用

這類桌上型膠紙座許多人常是單手使用，因此會填裝水泥或沙土增加重量，使用時才不容易移位。（即睇網民留言▼▼▼）

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謎之沙塵終於有解答了

知道膠紙座內容物後，不少網友總算知道桌子、架子上默默冒出來的「沙土」到底從何而來——漏底了啊！（即睇網民留言▼▼▼）

民間兵器榜遺珠

膠紙座的奧妙之處，它可以藏在辦公室之中，隨手可得，還可以擺在桌上來隱藏殺機……（即睇網民留言▼▼▼）

沒想到很多人長到十幾二十歲，甚至更年長，卻不知道膠紙座內部長這樣……本編以為大家小時候都會想拆拆看到底為什麼那麼重啊！

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