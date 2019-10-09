想剪瀏海又怕頭髮碎入眼？台女自製超簡單神器　網民大讚好實用

身為女孩兒，若額頭有瀏海，常常後面頭髮剛剪沒多久，前面卻已經長到蓋住眼睛了，但又不想多次破費，很多人便會自己買剪刀學著剪瀏海，然而剪的同時，滿滿的頭髮屑屑也會像大片雪花般隨著剪刀喀擦聲落下，接著全噴到自己臉上……

不過螢幕前的你並不孤單，台灣有位網友近日就分享身邊友人剪瀏海的妙招，只見她在臉上鋪了一張衛生紙，為了不遮住視線還特地在眼睛的位置挖了兩個洞，乍看之下就像一張有表情的面具，如此爆笑卻簡單的方式讓萬名網友讚聲連連，直呼太實用啦！

有位網友近日就分享身邊友人剪瀏海的妙招，只見她在臉上鋪了一張衛生紙，為了不遮住視線還特地在眼睛的位置挖了兩個洞（Fb@爆笑公社）

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抽幾張衛生紙就可輕鬆剪瀏海，太實用了吧！

每次都為了不讓頭髮掉進眼睛，一邊眨眼一邊剪，現在只要一張衛生紙就可以剪得如此舒適，太方便啦（即睇網民留言▼▼▼）

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想必看到這張圖，很多女孩第一時間已經要儲存照片了，不過有些人卻認為就算有挖洞，視線還是很不清楚，何況被白色衛生紙遮住整張臉，連眉毛的位置都看不到，反而更容易失手啊（即睇網民留言▼▼▼）

其實還有很多法寶

身為一枚小資族，不想每次都花錢剪瀏海，當然只好善用生活中的小物。有些人提到其實也可以拿平常就有在用的塑膠袋、保鮮膜、甚至連網路都有販售可以重複利用的剪瀏海神器，如果想要來個特別版，邊敷面膜邊剪也是很可以（即睇網民留言▼▼▼）

本編常常覺得看著大家分享又學到一課，沒想到還有這種剪瀏海的方法！不過觀察原PO友人的服裝似乎正在上班中，要是老闆一個不小心在背後很生氣，把你剪成西瓜太郎我們無法負責喔。

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