爸媽勁放閃光彈曬恩愛　女兒大呻被拋棄：我是否充話費送的孩子

誰說老夫老妻一定不會高調「放閃」？近日一名20歲台女在Dcard討論區發文，分享爸媽日常生活的「四大放閃罪狀」，形容自己在家中零存在感，大呻自己經常被爸媽拋棄，如兩老撇下她到京都4天遊，或出外吃飯永遠由媽媽話事。網民紛紛表示被「閃瞎（盲）」，羨慕這對父母不離不棄的感情，搞笑表示「別人的父母總是不會讓我失望」。

該網民在帖文列出其恩愛爸媽的「四大罪狀」。她先指，一家三口吃飯永遠由媽媽話事，「當媽媽想吃火鍋，而你想吃壽司。不用懷疑了，爸爸絕對帶著媽媽去吃」，只會給她零錢自行解決。

讓樓主懷疑人生的媽媽無情對話截圖：

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樓主繼續抱怨，如果假日家中一大早便沒有人，「不用多想，肯定是爸爸帶媽媽出去玩了。各種網美景點一個不少，拍照打卡樣樣都有」，女兒卻只好獨留家中。

不只爸爸一直「放閃」，媽媽也「夫唱婦隨」。樓主表示，有時候會被突然告知兩老去旅行，媽媽在手機發短訊給樓主：「我跟你爸要出國玩個幾天喔！我想你應該不想去，所以就沒問你了。」像兩老去京都4天拍照，媽媽還拜託樓主照顧愛犬cookie和陽台的樹，樓主回說「女兒很可憐」，媽媽也不動情，還說樓主去過京都了，估計她沒興趣再去。面對每次爸媽甜蜜外遊，樓主也只好發一發牢騷，「我是不想當電燈泡，但好歹問我一下嘛，給我點存在感拜託」。

帖文引來不少網民討論，紛紛稱已被「閃瞎」：

除了拋下女兒出行，樓主形容爸媽的對話也時常「派狗糧」，例如有一次3人外出用餐，媽媽拿出信用卡付錢，令樓主誤以為是媽媽請客，這時爸爸卻輕描淡寫地解釋：「喔，那是我的（信用卡）……我的就是她的，又沒關係。」或者當媽媽抱怨自己變胖時，爸爸會安慰道：「別減了，也只有我看到你全身而已」。

帖文引來不少網民留言， 紛紛表示這對夫妻羨煞旁人，並分享類似經歷，形容自己也是「被放生的孩子」，但也高興看到樓主的爸媽如此甜蜜，大讚「好幸福」。

（Dcard討論區）