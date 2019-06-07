台媽推BB車落百貨公司扶手梯　網民貼圖公審　爸媽反撐爆罵戰

進入炎炎夏日，待在戶外很容易流汗，因此很多家庭都會選擇去逛百貨公司，不過只要碰到假日，商場當然都是人潮滿滿，搭個電梯都要等很久，想要快點到要逛的樓層，不少人也會搭手扶梯 （扶手電梯），不過如果推著嬰兒車搭手扶梯還安全嗎？有位網友就分享自己去逛百貨公司，前方的媽媽推著一台有坐小孩的嬰兒車搭手扶梯，但因高度落差，整台嬰兒車前半部直接懸在空中，讓他在後面看了不禁替這這位媽媽捏把冷汗。

有台灣網友分享去百貨公司看到前方媽媽推著嬰兒車搭扶手電梯的情形。 （Facebook@爆廢公社二館）

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很多人一看也跟原PO同感，因為要是一個不小心，在手扶梯進行中發生意外，真的超危險啊！「天啊～好危險」、「有點危險，輪子滑一下，小孩就……」、「我自己有小孩也是覺的這樣很可怕！」、「太厲害了，勇氣可嘉，這樣太恐怖了」、「我寧可等電梯，因為這樣真的很危險，不要拿小孩開玩笑啊啊啊啊」

老手父母卻不意外

旁人看得心驚驚，不過這畫面對育兒有方的父母來說早已見怪不怪，甚至表示其實以前都有做過相同的事情。也許很多人會疑惑，明明有電梯可以讓寶寶安全的搭乘，為什麼父母還是冒著風險選擇搭手扶梯嗎？其實這一切背後原因讓人超無奈啊……

點圖看看父母網友怎麼說↓↓↓

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最安全的作法是？

不過再怎麼想搶快，也不能拿小孩的人身安全開玩笑，所以很多爸媽都表示會選擇先抱著小孩、將推車收起來，或是乾脆將嬰兒車反過來搭乘，大人站在前面，萬一真的發生意外，有人擋在前面也比較有緩衝：「其實可以把推車倒轉啦⋯⋯」、「要反過來才安全」、「我也會，不過要反過來」、「我是一手抱小孩一手拿推車……電梯太多人、又要等很久，搭手扶梯比較快」、「反過來比較好吧，這樣真的蠻危險的，如果輪子滑掉、手滑掉就整車往下衝了，反過來你人在下面撐著就好」、「這種情況我都把孩子抱起來，推車收著」、「其實應該是要反過來下電扶梯才會比較好一點，媽媽擋在前面比較不容易出事」。

天氣熱大家都想往有冷氣的地方躲，也難怪很多手推嬰兒車的媽媽們都搭不到電梯啊……不過手扶梯一直以來發生的意外也不少，不怕一萬只怕萬一，為了自己的寶貝著想，不趕時間的話還是搭乘電梯比較安全啊！

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